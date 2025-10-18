Foto's en geboorteakte overleden zoontje van Jessica gestolen: 'Machteloos'

Wat begon als een gezellige familiedag eindigde voor Jessica en Twan van Bommel uit Wilbertoord in een drama. Toen zij vrijdagavond na een gezinsuitje thuiskwamen, bleken inbrekers hun kluis te hebben gestolen. In de kluis zaten foto's en de geboorteakte van hun overleden zoontje Levi, die de familie erg dierbaar zijn. Jessica hoopt met heel haar hart dat de dierbare spullen ergens worden teruggevonden. "De geboorteakte is het enige tastbare bewijs dat hij bestaan heeft", zegt ze.

"We voelen ons machteloos", vertelt Jessica een dag na de inbraak. En dat na een vakantiedag met het gezin, die zo mooi begon. "Mijn man kon maar één dag vrij pakken deze herfstvakantie. We zijn vrijdagochtend naar Scheveningen geweest om te winkelen en zijn 's middags gaan zwemmen in het Tikibad met onze kinderen van 14 en 9 jaar. Een hele leuke dag, maar die eindigt dan zo", vertelt Jessica.

"Met de wetenschap van nu goed dat de hond niet thuis was."

Na het uitje ging de familie met een voldaan gevoel terug naar Wilbertoord. "We moesten nog even de hond ophalen bij mijn moeder, die we met de wetenschap van nu gelukkig daar hebben gelaten. Toen we thuiskwamen stond de tuindeur open", blikt ze terug. Dat vonden Jessica en haar man vreemd, maar ze dachten al gauw dat de deur was opengewaaid. Eenmaal boven bleek er meer aan de hand te zijn. "Ons slaapkamerraam was opengebroken, waarschijnlijk om een sluiproute te creëren. In de kast was de kluis er compleet uitgebroken."

Jessica rende daarna meteen naar beneden en ook daar hadden de inbrekers behoorlijke schade aangericht. "Op camerabeelden zie je ze bij ons achter over een muur de tuin betreden. Via de tuindeur die toegang geeft tot de veranda zijn ze het terras opgegaan. En daar hebben ze de deur met een schroevendraaier ofzo ontwricht", beschrijft Jessica. Direct na de ontdekking kwam het besef van wat hen allemaal is ontnomen. "Ze hebben de complete kluis meegenomen. Daar lagen wat waardevolle spullen en geld in, waar ze natuurlijk op uit waren. Het ergste is dat er schijfjes met foto's van ons overleden zoontje Levi inzaten en zijn geboorteakte."

"Emotionele schade is niet te vervangen."

Spullen die de familie erg dierbaar zijn, nadat Levi in 2013 een dag na zijn geboorte overleed. "Na zo'n levensles leer je dat je materiële schade kan vervangen, maar emotionele schade is niet te vervangen. Zijn geboorteakte is het enige tastbare bewijs dat Levi bestaan heeft", zegt Jessica geëmotioneerd. Na de ontdekking schakelde het stel direct de politie in, die aangifte heeft opgenomen en onderzoek deed. Al snel bleek volgens Jessica dat de dieven zo doordacht te werk zijn gegaan dat er weinig braaksporen zijn. "We hebben ze op de camerabeelden zien binnenkomen en weg zien gaan met de kluis in de hand. Andere buren hebben camerabeelden dat er een auto in de straat staat, die na een minuut weggaat." Probleem is alleen dat de inbrekers petten dragen en iets voor hun gezicht dragen waardoor ze haast onherkenbaar zijn. In de hoop de waardevolle spullen toch weer in het bezit te krijgen, hoopt Jessica dat mensen die de spullen terugvinden zich melden. "De inbrekers komen er waarschijnlijk nu pas achter dat ze niks aan de spullen van Levi hebben en je hoort vaker dat er iets gedumpt wordt na een inbraak." Het gezin blijft op het beste hopen en probeert in de tussentijd bij te komen van de inbraak. "De kinderen zijn bang en je schrikt zelf natuurlijk ook ontzettend. Ze zijn een uur binnen geweest in je huis, dat is een eng idee." De politie was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.