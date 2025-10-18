Vuurwerkoverlast en ziek na weigeren vaccin: deze verhalen heb je gemist

Van gemeentes die klaar zijn met vuurwerkoverlast tot iemand die spijt heeft dat ze geen HPV-vaccinatie heeft genomen. Dit zijn de vier verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

In acht gemeenten in Brabant werd dit jaar een noodverordening of samenscholingsverbod ingesteld vanwege overlast door jongeren. Vrijdag kwam daar Raamsdonksveer bij, waar vuurwerkoverlast en intimidatie de aanleiding waren. Ook in Bergen op Zoom werd een samenscholingsverbod ingesteld na branden en overlast. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Overlast door jongeren: op deze plekken liep het dit jaar al uit de hand

Luna van Valkengoed (32) kreeg zeven jaar geleden baarmoederhalskanker nadat ze zich als tiener niet had laten vaccineren tegen het HPV-virus. Ze roept jongeren nu op zich wel te laten inenten. 'Met de wetenschap van nu had ik een andere keuze gemaakt.' Check het hier.

Door haar eigen ervaring met maag- darm- of leverziekten wil de 31-jarige Mirte Versloot andere mensen met dezelfde ziekte te helpen om hiermee om te gaan. Daarom wordt ze als een van de eerste vijftien mensen in Nederland opgeleid tot professioneel ervaringsdeskundige met maag- darm- of leverziekten. Bekijk hier hoe dat eraan toegaat.