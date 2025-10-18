Bijzondere aanvoerdersband voor Luuk de Jong bij afscheid van PSV

Ex-PSV'er Luuk de Jong heeft zaterdagavond in het Philips Stadion in Eindhoven afscheid genomen van zijn fans. Bij deze gelegenheid kreeg De Jong een bronzen aanvoerdersband cadeau. De ex-aanvoerder zei op zijn beurt, enigszins emotioneel, dat hij al die acht jaar bij PSV niet had kunnen presteren zónder de fans.

De aanvaller maakte deze zomer transfervrij de overstap naar FC Porto. De Jong kan dit weekend niet in actie komen voor de Portugese ploeg, omdat hij herstellende is van een blessure.

"Acht jaar bij PSV, zonder jullie had ik dit niet gekund. Elke dag naar deze club", zo sprak De Jong de toeschouwers toe. En hij had ook een dringend verzoek: "Eén ding, zorg dat het kampioensfeest dit seizoen weer hier in het Zuiden zal zijn. Want dat moet, elk jaar!" Daarna werd zijn naam gescandeerd door de fans.

Tijdens het afscheidsceremonieel maakte PSV ook bekend dat de persruimte vanaf nu vernoemd is naar De Jong. Onder toeziend oog van de 35-jarige spits en zijn gezin werd de opgefriste ruimte onthuld. Behalve dat de naam van De Jong bij de ingang hangt, sieren foto's van de voormalige spits twee muren van de ruimte.

Tegel op Walk of Fame

Eerder deze week werd al bekend dat er ook een tegel voor de kopsterke aanvalsleider in de Walk of Fame zou worden onthuld. Een unicum voor een nog actieve speler van PSV. Op deze groene loper in het stadion zijn al diverse (niet meer actieve) clubcoryfeeën vereeuwigd.

In een ereronde langs de volgepakte tribunes - PSV speelt later deze avond tegen Go Ahead Eagles - werd de tegel voor het eerst getoond aan het publiek. Luuk de Jong werd tijdens deze ereronde in het stadion luidkeels toegezongen.

Bronzen aanvoerdersband

Vlak voor de wedstrijd werd de in Zwitserland geboren De Jong op de middenstip lovend toegesproken door algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart. Zij boden hem de bronzen aanvoerdersband aan.

"Luuk heeft statistieken neergezet die in het hedendaagse voetbal eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Daarnaast was hij een echte leider, de groep volgde hem blindelings", vertelde Brands. "Geen vaarwel, maar een tot ziens", zo beëindigde hij zijn speech.