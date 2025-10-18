Guus Til helpt PSV aan drie punten tegen taai Go Ahead Eagles

PSV heeft met goed voetbal Go Ahead Eagles met 2-1 verslagen. Guus Til was zaterdagavond de grote man. Hij nam beide goals voor zijn rekening in een wedstrijd die grotendeels in het teken stond van het afscheid van Luuk de Jong. Toch maakten de Eindhovenaren het zichzelf onnodig lastig.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er uitgebreid afscheid genomen van Luuk de Jong. De spits bedankte de fans en kreeg een bijzondere aanvoerdersband en een tegel op de Walk of Fame. Zelfs de persruimte is sinds dit weekend naar hem vernoemd. Door naar de wedstrijd. Go Ahead Eagles leek sterk uit de startblokken te schieten, ware het niet dat buitenspeler Jearl Margaritha over zijn eigen voeten struikelde in het strafschopgebied van PSV. Hierna nam de thuisclub het heft in handen en werd ze gevaarlijk via een kopbal van Ivan Perisic. De doelman aan Deventer zijde, Jari de Busser, liet de bal uit zijn handen glippen, maar de bal viel tegen de paal aan. Prachtige aanval

PSV drong aan en werd in de 20e minuut beloond. Een prachtige aanval kwam uit op de rechterflank bij Sergiño Dest. Die trok de bal hard voor en gelegenheidsspits Guus Til was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken.