Guus Til helpt PSV aan drie punten tegen taai Go Ahead Eagles
Voorafgaand aan de wedstrijd werd er uitgebreid afscheid genomen van Luuk de Jong. De spits bedankte de fans en kreeg een bijzondere aanvoerdersband en een tegel op de Walk of Fame. Zelfs de persruimte is sinds dit weekend naar hem vernoemd.
Door naar de wedstrijd. Go Ahead Eagles leek sterk uit de startblokken te schieten, ware het niet dat buitenspeler Jearl Margaritha over zijn eigen voeten struikelde in het strafschopgebied van PSV. Hierna nam de thuisclub het heft in handen en werd ze gevaarlijk via een kopbal van Ivan Perisic. De doelman aan Deventer zijde, Jari de Busser, liet de bal uit zijn handen glippen, maar de bal viel tegen de paal aan.
Prachtige aanval
PSV drong aan en werd in de 20e minuut beloond. Een prachtige aanval kwam uit op de rechterflank bij Sergiño Dest. Die trok de bal hard voor en gelegenheidsspits Guus Til was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken.
De formatie van trainer Peter Bosz speelde dominant voetbal in de eerste helft. Go Ahead Eagles kon niks anders dan de bal hard naar voren schieten, maar voor je het wist was de bal terug in Eindhovens bezit. PSV had in de eerste helft 66 procent van de tijd de bal in bezit.
Na rust ging PSV verder waar het de eerste helft mee eindigde: lekker voetballen. Vooral Til zat er lekker in. Na een mooie actie van Ismael Saibari tikte hij in de 50e minuut zijn tweede van de avond binnen.
Onnodige tegengoal
De drie punten leken al in de tas, maar niks bleek minder waar. Na een ongelooflijke ziekenhuisbal van Yarek Gasiorowski kon Milan Smit namens de bezoekers koeltjes de 2-1 binnenschuiven.
PSV liet zich niet van de wijs brengen en ging direct op jacht naar de 3-1. Een van de spelers met een grote kans was Ricardo Pepi. Hij keerde terug van een blessure en mocht dertig minuten spelen. PSV verzuimde te scoren en soms leek Go Ahead Eagles dankzij fouten in de vijandelijke verdediging toch nog gevaarlijk te worden. Gelukkig voor het overgrote deel van de toeschouwers bleef het 2-1.
Aan de leiding
Dankzij de overwinning staat PSV, al dan niet tijdelijk, op de eerste plaats. PSV deelt de koppositie met Feyenoord, dat zondag nog op bezoek gaat bij hekkensluiter Heracles.
Er volgt een belangrijke week voor PSV. Dinsdag komt Napoli op bezoek in de Champions League en zondag gaan de Eindhovenaren op bezoek bij ... Feyenoord.