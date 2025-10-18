Gewapende overvallers mishandelen bewoner en gaan er met geld vandoor

Een man is zaterdagavond in zijn huis in Tilburg door twee gemaskerde mannen overvallen. Het slachtoffer werd bedreigd met een vuurwapen en geslagen. De overvallers namen onder andere geld mee, blijkt zondag. De man, die woont aan de Artemisstraat in Tilburg, is lichtgewond geraakt. De daders zijn gevlucht.

De bewoner is bedreigd met een vuurwapen en geslagen door de gemaskerde mannen. Hij raakte hierbij lichtgewond en is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de vlucht

De twee overvallers renden met de buit weg en zijn vermoedelijk in een kleine en grijze auto gevlucht. Ze hebben onder meer geld buitgemaakt. De politie kwam rond kwart over negen met vijf wagens en een motor op de melding van de woningoverval af.

Rondom het huis werd alles afgezet met linten. Onder meer specialisten op het gebied van sporenonderzoek van de politie kwamen naar het huis. Ook doet de politie onderzoek naar de toedracht van de overval en vraagt ze getuigen zich te melden.