Overval in huis: bewoner geslagen en bedreigd met vuurwapen

Een bewoner is zaterdagavond rond kwart over negen door twee gemaskerde mannen bedreigd met een vuurwapen, geslagen en overvallen in een huis aan de Artemisstraat in Tilburg. De man is bij de overval lichtgewond geraakt. De daders sloegen met de buit in een vermoedelijk grijze auto op de vlucht.

De bewoner is bedreigd met een vuurwapen en geslagen door de gemaskerde mannen. Hij raakte hierbij lichtgewond en is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de vlucht

De twee overvallers renden met de buit weg en zijn vermoedelijk in een kleine en grijze auto gevlucht. Wat zij hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. De politie kwam rond kwart over negen met vijf wagens en een motor op de woningoverval af.

Rondom het huis werd alles afgezet met linten. De Forensische Opsporing van de politie kwam ook naar het huis voor onderzoek. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de overval en vraagt getuigen zich te melden.