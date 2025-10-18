Navigatie overslaan

Overval in huis: bewoner geslagen en bedreigd met vuurwapen

Gisteren om 22:48 • Aangepast gisteren om 23:00
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
nl
Een bewoner is zaterdagavond rond kwart over negen door twee gemaskerde mannen bedreigd met een vuurwapen, geslagen en overvallen in een huis aan de Artemisstraat in Tilburg. De man is bij de overval lichtgewond geraakt. De daders sloegen met de buit in een vermoedelijk grijze auto op de vlucht.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De bewoner is bedreigd met een vuurwapen en geslagen door de gemaskerde mannen. Hij raakte hierbij lichtgewond en is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Op de vlucht
De twee overvallers renden met de buit weg en zijn vermoedelijk in een kleine en grijze auto gevlucht. Wat zij hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. De politie kwam rond kwart over negen met vijf wagens en een motor op de woningoverval af.

Rondom het huis werd alles afgezet met linten. De Forensische Opsporing van de politie kwam ook naar het huis voor onderzoek. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de overval en vraagt getuigen zich te melden.

Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Havershals / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!