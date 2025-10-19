Navigatie overslaan

Brand in huis: bewoonster ademt rook in, nieuwsgierigen op afstand gehouden

Vandaag om 05:45 • Aangepast vandaag om 09:32
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
nl
In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer is rond halfelf zaterdagavond brand uitgebroken. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. De politie sloot de straat af om nieuwsgierigen op afstand te houden.

Lamp
De brand ontstond door een omgevallen lamp. Het vuur breidde zich volgens de politie vervolgens snel uit.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!