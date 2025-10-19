Brand in huis: bewoonster ademt rook in, nieuwsgierigen op afstand gehouden

In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer is rond halfelf zaterdagavond brand uitgebroken. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. De politie sloot de straat af om nieuwsgierigen op afstand te houden. Lamp

De brand ontstond door een omgevallen lamp. Het vuur breidde zich volgens de politie vervolgens snel uit.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.