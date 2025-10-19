Navigatie overslaan

Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden

Vandaag om 05:45
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
nl
In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer brak rond halfelf zaterdagavond brand uit. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. De politie sloot de straat af om nieuwsgierige mensen op afstand te houden. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!