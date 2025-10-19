Vrouw gewond bij brand in huis, nieuwsgierige mensen op afstand gehouden

In een huis aan de Hameldonk in Raamsdonksveer brak rond halfelf zaterdagavond brand uit. Op dat moment was er een vrouw in huis. Zij kreeg het benauwd vanwege de rook en is door ambulancepersoneel behandeld.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte. De politie sloot de straat af om nieuwsgierige mensen op afstand te houden. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.