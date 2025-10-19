A67 dicht na botsing drie auto's, een gewonde naar ziekenhuis

Bij een kop-staartaanrijding op de A67 van Venlo richting Eindhoven, bij Helenaveen, is zaterdagnacht iemand gewond geraakt. Bij de botsing zouden drie auto's betrokken zijn. De A67 is dicht tussen de afrit Panningen en de afrit Liessel.

De betrokken auto's kwamen over een lengte van enkele tientallen meters op de vluchtstrook tot stilstand.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen politieauto's, ambulances en de brandweer naar de A67. Een in eerste instantie opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te komen. Ambulance

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere auto's raakten niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

