Eerste nederlaag vechtsporter Reinier de Ridder in UFC

Vechtsporter Reinier de Ridder heeft zaterdagnacht zijn eerste nederlaag geleden in de Ultimate Fighting Championship (UFC). De 35-jarige Bredanaar moest tijdens het hoofdgevecht van het UFC-evenement in het Canadese Vancouver zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Brendan Allen.

De hoek van De Ridder stopte het gevecht na de vierde ronde. De inmiddels in Florida wonende Bredanaar had de controle in de eerste ronde, maar kwam er niet meer aan te pas in de tweede en derde ronde.

Blessure

Allen was de late vervanger van de Amerikaan Anthony Hernandez, die zich vorige maand afmeldde met een blessure. Voor de 29-jarige Allen was het de tweede overwinning op rij, nadat hij het jaar was begonnen met een nederlaag tegen Hernandez.

De Ridder versloeg in juli nog de Australische oud-kampioen Robert Whittaker. De 'Dutch Knight' hoopte na zijn vierde zege bij de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld op een gevecht om de titel in de klasse tot 84 kilogram tegen de Russische kampioen Khamzat Chimaev.