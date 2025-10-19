Standbeelden de mond gesnoerd, actievoerders willen aandacht voor klimaat

Een aantal standbeelden in Eindhoven is de mond gesnoerd. Om de hoofden van de beelden zit een rode doek of tape. Het is een actie van Scientist Rebellion om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

Scientist Rebellion wil op deze manier aandacht vragen voor de oorverdovende stilte die er naar haar mening is over de huidige klimaatcrisis. "Dit terwijl uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dan de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt over de gevolgen van de klimaatcrisis."

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers die zich grote zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Ze hopen door burgerlijke ongehoorzaamheid de broodnodige klimaatactie op gang te brengen.

"Met deze actie hopen wij het gesprek tussen mensen te starten”, legt woordvoerder Sergej van Middendorp van Scientist Rebellion uit. "Al te lang worden we door onze eigen stilte en door struisvogelpolitiek in het donker gehouden. Juist door hierover contact met elkaar te zoeken, zullen we zien dat we echt met veel zijn, en dat we samen kunnen zorgen voor verandering.”

'Spreek je uit'

De actie in Eindhoven is onderdeel van een landelijke actie van Scientist Rebellion waarin de overheid, bedrijven en burgers worden opgeroepen om niet weg te kijken van de klimaatcrisis, maar zich uit te spreken.

"De standbeelden kunnen hierover niet met elkaar praten, maar wij wel. Dus spreek je uit. Naar elkaar, naar bedrijven en naar de overheid. Want iedereen is nodig om een echte verandering teweeg te brengen."