Racistische uitingen? 'Niks van meegekregen', zegt voorzitter Kozakken Boys

De voorzitter van voetbalclub Kozakken Boys herkent zich niet in het verhaal van spits Ahmed El Azzouti van Spakenburg dat hij zaterdag tijdens en na de wedstrijd in Werkendam racistisch zou zijn bejegend, zoals RTV Utrecht berichtte. "Tijdens de wedstrijd heb ik iets dergelijks niet gehoord. Voor zover wij weten is dat niet gebeurd", zegt voorzitter Dick Hoogendoorn zondagochtend. "Na afloop van de wedstrijd werd er over en weer wat provocerende taal geuit. Wat er precies is gezegd, weet ik niet."

"Ik ben na afloop van de wedstrijd gaan kijken wat er aan hand was en op dat moment begreep ik dat Azzouti, nadat hij was achtergebleven om wat interviews te geven, via een andere uitgang naar de spelersbus zou worden begeleid. Omdat hij zich onveilig voelde. Ik ben toen met hem meegelopen." "Waarom hij zich onveilig voelde, dat weet ik niet dus daar kan ik niks over zeggen", gaat de voorzitter verder. "Maar racistisch taal daar heb ik niks van meegekregen, en al helemaal niet door een steward van ons in zijn richting, zoals ik lees in de media." Op het moment dat onder meer de voorzitter met El Azzouti, die eerder voor Kozakken Boys uitkwam, naar de spelersbus van Spakenburg liep, werd er volgens de voorzitter een rookbom naar de spits gegooid. "Hierop riep Azzouti 'kom maar hier'. Zijn broer, die er ook bij was, begon te slaan en supporters sloegen terug." Het ging volgens Hoogendoorn om een vechtpartij tussen een groepje van 4 of 5 man en Ahmed el Azzouti en zijn broer. "Er zijn toen over en weer dingen geroepen."

Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, komt maandagavond de gedragscommissie van Kozakken Boys bij elkaar. "Er zijn camerabeelden van het incident met de rookbom en de vechtpartij die daarop volgde. Hopelijk scheppen die meer duidelijkheid", zegt de voorzitter, die maandag ook bij dat overleg zal zijn. "Mocht blijken dat daar toch racistische dingen uitingen zijn gedaan dan distantiëren we ons daar als club uiteraard van."

Ahmed El Azzouti van SV Spakenburg (foto: Edwin J.H. de Vries/Orange Pictures).

Zondagochtend laat de KNVB weten een onderzoek te starten. Verder benadrukt een woordvoerder 'uiteraard elke vorm van discriminatie en wangedrag richting spelers af te keuren'. Bij de wedstrijd zaterdag waren overigens geen uitsupporters aanwezig. Dit nadat het eerder in 2022 misging na afloop van de wedstrijd tussen beide clubs in Spakenburg en er een massale vechtpartij uitbrak. Een woordvoerder van de politie laat zondag weten dat er na afloop van de wedstrijd zaterdag rond zes uur een melding binnenkwam van 'een flinke vechtpartij' bij het voetbalveld in Werkendam. De spelers van Spakenburg zouden zijn belaagd door supporters van Kozakken Boys toen ze van de kleedkamer naar hun bus liepen. De politie heeft dit zelf niet gezien, want agenten kwamen pas aan toen de spelers van Spakenburg al in de bus zaten. De politie heeft de bus vervolgens begeleid naar de snelweg, weet de woordvoerder wel te bevestigen. De politie heeft nog geen aangiften binnen en er zijn ook geen aanhoudingen verricht. El Azzouti maakte namens Spakenburg beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen zijn oude club uit Werkendam. Hij gaf zaterdag aan te overwegen aangifte te doen.