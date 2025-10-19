Deze 'bommenboerin' wint missverkiezing: 'Publiek werd wild'

De 23-jarige Tamika van Haaren uit Udenhout mag zich een jaar lang de koningin van het Maïsfestival in Loosbroek noemen. Deze prestigieuze titel heeft de blonde schone gewonnen nadat ze model mocht staan voor de Boerinnenkalender. Op het Loosbroekse festival Høken& Hakselen werden drie boerinnen zaterdagavond gekroond als prijswinnaars. Dankzij Tamika's bijzondere talent ging ze er met een prijs vandoor.

Ondanks haar schorre stem raakt Tamika zondag niet uitgepraat over haar feestelijke weekend. "Het waren twee gezellige avonden", blikt de winnares terug. Met name de zaterdagavond kreeg een gouden randje voor de 23-jarige uit Udenhout. "Ik dacht: als ik niks win, is het ook goed. Ik gunde het de andere meiden ook, maar ik ben een echte Brabander dus om mezelf koningin van een Brabants festival te mogen noemen, is een mooie prijs", lacht ze. Op datzelfde festival Høken& Hakselen in Loosbroek is het balletje een jaar geleden gaan rollen. "Ik vroeg op de camping voor de grap aan de organisatie waarom ik nog nooit de Boerinnenkalender had gehaald", vertelt Tamika. Ze kreeg als advies om zich in te schrijven, waarna ze in juni mee mocht doen aan een fotoshoot voor de kalender. Alle modellen van de kalender lieten zich zaterdagavond nog eens zien om kans te maken op de titel van Miss Boerin.

"Ik noem mezelf tegenwoordig een bommenboerin."

Om mee te doen aan de Boerinnenkalender, moest ze wel een link met de agrarische sector hebben maar dat zat wel snor. "Ik wilde toen ik jong was geen standaard bijbaantje in de supermarkt. Daarom ging ik op de boerderij van een vriendin werken. Daar heb ik tien jaar lang koeien gemolken", vertelt ze. Ook tegenwoordig vindt Tamika het geen probleem om met haar handen in het zand te wroeten. "Ik doe bodemonderzoek bij onder andere nieuwbouwprojecten om explosieven op te sporen. Ik noem mezelf op het werk tegenwoordig een bommenboerin", lacht ze. De veertien deelneemsters moesten zaterdagavond drie rondes volbrengen. Tijdens de eerste ronde deden ze een dansje voor het publiek, dat ze eerder al hadden voorbereid. Tijdens de tweede ronde moesten ze in een 'kalenderwaardige outfit' het podium op. Heel opvallend was haar outfit niet, legt de winnares uit. Want die was exact hetzelfde als haar outfit op de kalender: cowboylaarsjes, een giletje en een broekje. Dus moest ze op een andere manier opvallen. "Boer Bennie die in de jury zit, vond het belangrijk dat Miss Boerin goed kon zuipen. Ik atte een biertje en het publiek werd wild", lacht ze. De derde ronde betrad ze in een nette jurk het podium, wachtend op het oordeel van de jury.

"Gewoon een nuchter boerenfeestje."

"Ik vond het wel spannend om in mijn eentje op het podium te staan", bekent Tamika. Maar toen het eindoordeel kwam en ze er met de tweede prijs vandoor ging, viel alle spanning van haar schouders. "Ik heb er totaal geen spijt van. Ik heb het superleuk gehad met alle meiden." Ze is niet getreurd dat ze naast de eerste prijs greep, want de titel Miss Høken& Hakselen is precies waar ze het voor deed. Die titel kroont haar ook meteen tot koningin van het Maisfestival. "Ik ga al jaren met mijn vriendengroep naar het festival. Het is een groot tentfeest, gewoon een nuchter boerenfeestje." Door de winst is ze volgend jaar in ieder geval verzekerd van een plekje in de tent. "Ik krijg een weekendticket en munten, dat is mooi. Voor de rest heb ik eigenlijk geen idee wat de titel van een koningin inhoudt", lacht ze.