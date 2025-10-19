Vrienden van overleden Anne-roos (10) organiseren eretocht: 'Grote impact'

Voor de 10-jarige Anne-roos die dinsdag om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Tilburg wordt aanstaande woensdag op verzoek van de familie een eretocht georganiseerd. Hiermee willen de mensen rondom de familie, stilstaan bij het leven van Anne-roos. Met een bloemenactie wil de organisatie aandacht vragen voor verkeersveiligheid. "Anne-roos was een levendig kind dus een stille tocht voelt niet goed", zegt een van de organisatoren.

De aanrijding op de Dillenburglaan waarbij Anne-roos dinsdag om het leven kwam, heeft een grote impact op Tilburg. "Je ziet aan alle steunbetuigingen die er van alle kanten komen dat het ongeluk veel emotie losmaakt", vertelt een woordvoerder die dichtbij de familie staat.

"Anne-roos was een levendig kind."

In overleg met de familie organiseren zij aanstaande woensdag geen stille tocht, maar een eretocht. "Anne-roos was een levendig kind dus een stille tocht voelt niet goed. Om juist haar leven te eren organiseren we de tocht", vertelt hij.

De carnavalsvereniging De Blauwwituiltjes in Goirle stond deze week al stil bij het verlies van hun jeugdraadslid. “Ons nichtje en jeugdraadslid Anne-roos is als gevolg van een verkeersongeval totaal onverwachts overleden”, schreef het bestuur vrijdag. “Wij zijn helemaal lamgeslagen nadat we dit bericht kregen.” Iedereen is woensdag welkom bij de tocht vanaf half zeven. Deelnemers mogen een lampion en een bloem meenemen. Vanaf zeven uur vertrekken ze vanaf het Stadhuisplein in Tilburg via de Heuvelstraat, de Nieuwlandstraat, het station en de Lange Nieuwstraat richting het Lumenplantsoen. Daar worden de bloemen in het hek van basisschool Tiliander gestoken, waar Anne-roos naar school ging.

"We hopen dat mensen nadenken over hoe ze in de auto stappen."

Waarnemend burgemeester Onno Hoes zal daar kort het woord nemen. Uit respect voor de familie vraagt de organisatie deelnemers om geen foto's van Anne-roos mee te nemen. Naast een eretocht zetten de vrienden van de familie ook een bloemenactie op touw. "We hebben zelf al bloemen opgehangen aan lantaarnpalen langs de route en de straat van het ongeluk is een grote bloemenzee. Mensen mogen zelf in hun eigen omgeving kunstrozen ophangen. We willen hiermee stilstaan bij verkeersveiligheid en hopen dat mensen nadenken over hoe ze in de auto stappen", vertelt de organisator. Bij de automobilist die Anne-roos aanreed, is dinsdag volgens protocol bloed afgenomen. "Het bloedonderzoek moet aantonen of de automobilist onder invloed van drank of drugs reed", meldde de politie eerder.