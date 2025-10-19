Brabantse invloed in Den Haag en dodelijk ongeval: dit gebeurde deze week

Van Brabanders op de kieslijst tot een taakstraf na een dodelijk ongeval, dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staan er 109 Brabanders op de kieslijsten, slechts 9,4% van het totaal aantal kandidaten. Dit terwijl ongeveer vijftien procent van alle kiezers uit Brabant komt. De hoogst genoteerde Brabanders zijn Laurens Dassen (Volt), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Ruben Brekelmans (VVD) en Inge van Dijk (CDA). Lees hier het hele verhaal.

Willem II heeft de derby tegen RKC Waalwijk in de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 gewonnen. Door treffers van Devin Haen (2x) en Thomas Verheijdt blijft Willem II meedraaien in de subtop. RKC kwam in de slotfase nog terug tot 2-3 maar kon een nederlaag niet voorkomen. Hier lees je het wedstrijdverslag.

VVD-kandidaat Thomas Melisse uit Hoeven voert campagne voor meer Brabantse invloed in Den Haag. Als nummer 42 op de kieslijst heeft hij 17.000 voorkeurstemmen nodig voor een Kamerzetel. Hij pleit voor meer Brabantse daadkracht en mentaliteit in de landelijke politiek. Lees zijn verhaal hier.

Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur is veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor het doodrijden van een 67-jarige fietsster in Sprang-Capelle. Het dodelijke ongeval gebeurde vorig jaar september bij een wegversmalling. De chauffeur mag zijn rijbewijs behouden omdat hij dit nodig heeft voor zijn werk. Lees hier het hele verhaal.