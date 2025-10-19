Brabantse invloed in Den Haag en dodelijk ongeval: dit gebeurde deze week
Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen staan er 109 Brabanders op de kieslijsten, slechts 9,4% van het totaal aantal kandidaten. Dit terwijl ongeveer vijftien procent van alle kiezers uit Brabant komt. De hoogst genoteerde Brabanders zijn Laurens Dassen (Volt), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Ruben Brekelmans (VVD) en Inge van Dijk (CDA). Lees hier het hele verhaal.
Willem II heeft de derby tegen RKC Waalwijk in de Keuken Kampioen Divisie met 2-3 gewonnen. Door treffers van Devin Haen (2x) en Thomas Verheijdt blijft Willem II meedraaien in de subtop. RKC kwam in de slotfase nog terug tot 2-3 maar kon een nederlaag niet voorkomen. Hier lees je het wedstrijdverslag.
VVD-kandidaat Thomas Melisse uit Hoeven voert campagne voor meer Brabantse invloed in Den Haag. Als nummer 42 op de kieslijst heeft hij 17.000 voorkeurstemmen nodig voor een Kamerzetel. Hij pleit voor meer Brabantse daadkracht en mentaliteit in de landelijke politiek. Lees zijn verhaal hier.
Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur is veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor het doodrijden van een 67-jarige fietsster in Sprang-Capelle. Het dodelijke ongeval gebeurde vorig jaar september bij een wegversmalling. De chauffeur mag zijn rijbewijs behouden omdat hij dit nodig heeft voor zijn werk. Lees hier het hele verhaal.
In Keldonk zorgt een groep vrijwilligers wekelijks voor het groenonderhoud in het dorp. Ze krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente die ze investeren in dorpsprojecten zoals bankjes en bloembakken. De sociale contacten en het mooie resultaat maken het tot dankbaar werk. Hier lees je hun verhaal.