Fietser belandt op voorruit van auto bij botsing

Een fietser is maandagochtend op de voorruit van een auto terechtgekomen bij een ongeluk op de Weststadweg in Oosterhout. De fietser is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing gebeurde rond acht uur 's ochtends. Het is niet duidelijk hoe het precies is gebeurd. De automobiliste is niet gewond geraakt, maar wel flink geschrokken.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink