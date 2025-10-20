Gemeentehuis te koop, voor 2,4 miljoen euro ben je de nieuwe 'burgemeester'

Het oude gemeentehuis van Grave staat te koop. Dat betekent dat het gebouw waar ooit eindeloze vergaderingen plaatsvonden, belangrijke knopen werden doorgehakt en ambtenaren vele gesprekken bij de koffieautomaat voerden, binnenkort van jou kan zijn. Sinds Grave in 2022 opging in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, heeft het gebouw zijn functie als gemeentehuis verloren. Kansen dus voor de liefhebber die op zoek is naar een kantoorpand op een volgens de advertentie op Funda 'prominente zichlocatie'.

Het moderne pand stamt uit 2008 en heeft een energielabel A. Mocht je van plan zijn er je eigen 'ambtenaren' een werkplek te geven dan zullen zij die het milieu een warm hart toedragen tevreden zijn. De voormalige hoofd- en personeelsingang leiden naar ruime ontvangstruimten. De omliggende kantoor- en werkruimtes op de begane grond en de eerste verdiepeing zijn flexibel in te richten: dankzij scheidingswanden kun je je eigen droomkantoor creëren.



Het kantoor is prominent gelegen aan de Arnoud van Gelderweg, op vijf minuten wandelen van het historische centrum van Grave. Parkeerzorgen? Er zijn 31 plekken in de garage en voldoende parkeerplaatsen in de buurt waar je met een blauwe kaart je auto kwijt kunt. Geen rijbewijs? Geen probleem: een bushalte staat letterlijk voor de deur.

Je neemt het zoals het is

Wie een bod wil uitbrengen, moet weten dat je het pand koopt op basis van ‘as is, where is’. Dat betekent dat je het gebouw neemt zoals het is, inclusief alle zichtbare en onzichtbare positieve en negatieve punten, lees: beperkingen en verplichtingen. Ook zal er een Bibob-toets naar de de koper worden uitgevoerd, een zogenoemde integriteitstoets. Oftewel, alleen serieuze kandidaat-kopers met een onbesproken trackrecord maken kans.



Wie zich altijd al burgemeester van Grave wilde voelen of wie gewoon een enorm kantoor met een niet al te lange historie zoekt: dit is je kans. De WOZ-waarde wordt per 1 januari 2026 geraamd op 2 miljoen euro en servicekosten zijn niet bekend.



Durf jij het aan? Dan staat de koffie klaar in de pantry en sta je meteen voor een belangrijke beslissing: welke van de vele kamers kies jij als jouw kantoor?