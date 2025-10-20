Weer gedoe met posters politieke partijen: lokale VVD wil het anders

Het ziet er gewoon niet uit, zo luidt de conclusie van de VVD over de borden met verkiezingsposters in de gemeente Vught. De partij klaagt over bekladde posters en beperkte ruimte op de borden. Eerder trok GroenLinks-PvdA ook al aan de bel. De VVD wil nu af van het posters plakken in de gemeente.

“Er is veel te weinig ruimte voor 24 partijen op de negentien verkiezingsborden in de gemeente”, zegt Schreuder. "Daarom wordt er op de borden continu over andere posters heen geplakt. Iedere partij maakt dit mee en iedere partij maakt zich hier schuldig aan, want het kan niet anders met zo weinig ruimte.”

Wouter Schreuder, lijsttrekker voor de VVD Vught, Helvoirt en Cromvoirt, zegt dat het echt niet meer kan. Sinds kort is een van de posters van zijn partij niet meer te zien op een bord in de gemeente: een andere partij heeft er een poster overheen geplakt. Volgens de lijsttrekker gebeurt dit aan de lopende band.

Daarom pleit Schreuder voor een nieuwe oplossing: een zeil of bord dat vooraf wordt gemaakt en waarop vooraf alle partijen netjes een plekje krijgen. “Andere gemeenten doen dit ook al. Wij willen hierover met de gemeente Vught in gesprek. Zo houd je ook vernielingen tegen.”

Posters GroenLinks-PvdA eerder beklad

De VVD heeft in de gemeente naar eigen zeggen geen ervaring met zulke vernielingen, maar eind september werden de verkiezingsposters van GroenLinks-PvdA beklad en afgescheurd.

De voorzitter van GroenLinks-PvdA in Vught, Antoon van de Ven, staat daarom zeker open voor het alternatief. “Jammer dat het moet, want dat willen de vernielers. Maar ja, je lost er wel een probleem mee op”, meent hij.

Ook bij eerdere verkiezinge waren er meldingen van verscheurde en bekladde posters van politieke partijen in Vught. “Dus als we samen een oplossing kunnen afspreken met alle partijen, en we bijvoorbeeld kiezen voor een zeil met alle partijen er netjes op, zullen wij daar geen moeite mee hebben”, zegt hij ook.

Een woordvoerder van de gemeente Vught laat weten het probleem te herkennen. En de gemeente bepaalt op een later moment of ze op zoek gaat naar een nieuwe oplossing. "Hier gaan we na de Tweede Kamerverkiezingen mee aan de slag", geeft de woordvoerder aan.