Drie auto's botsen op elkaar op snelweg, bestuurder mogelijk onder invloed

Vandaag om 12:25 • Aangepast vandaag om 13:39
Drie auto's zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de A16 bij Hazeldonk, in de richting van Breda. Een bestuurder van een van de auto's was mogelijk onder invloed van drank of drugs. De politie doet daar nog onderzoek naar.
Meerdere inzittenden zijn nagekeken in toegesnelde ambulances, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Files
Rijkswaterstaat sloot een rijstrook af richting Breda. Achter het ongeval ontstond daardoor vertraging, maar de file was in de loop van de ochtend opgelost.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
