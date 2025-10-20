Willy en René over Gasiorowski: 'Scheld 'm verrot en trek 'm aan zijn oren'

PSV'ers spreken elkaar nooit aan op fouten. Dat constateren de gebroeders Van de Kerkhof na de wedstrijd van zaterdag tegen Go Ahead Eagles. Daarin ging verdediger Yarek Gasiorowski opzichtig in de fout, waardoor de wedstrijd ineens weer spannend werd. "Na die fout kwam er helemaal niemand naar hem toe om het tot de orde te roepen", constateert Willy vol onbegrip in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

"Als hij bij ons in het elftal had gespeeld dan hadden we hem verrot gescholden of even aan zijn oren getrokken!", gaat Willy verder. René beaamt dat: "Dan zal-ie het de volgende keer niet meer doen." Het gebrek aan corrigerend vermogen staat niet op zichzelf, zo vinden de gebroeders De twee clubiconen zien veel te vaak dat niemand wat zegt als er te laks wordt verdedigd. "Schouten is de aanvoerder. die moet er wat van zeggen", vindt Willy. René begrijpt de opmerkig, maar snapt ook waarom de captain zijn mond houdt. "Die speelt zelf niet goed en het is veel makkelijker om een ander aan te spreken als je zelf wél presteert." Bij Willy gaat dat er niet in. "Als aanvoerder heb je de plicht om anderen tot de orde te roepen, punt."

"Misschien zien we Luuk de Jong hier nog wel terug."

De broers constateren dat PSV vorig jaar nog een aanvoerder had die teamgenoten wél aansprak op hun fouten: Luuk de Jong. Die was zaterdag bij de wedstrijd om afscheid te nemen en zijn tegel voor de Walk of Fame van PSV in ontvangst te nemen. "Die heeft hij dik verdiend", vindt Willy. "Hij is een clubicoon zoals we misschien wel nooit meer gaan zien. Misschien zien we hem hier nog eens terug als spits, je weet het nooit." Hoewel alles is vergeven, blijven de broers er wel bij dat de Jong deze zomer eerder had moeten zeggen dat hij weg wilde. "Dat was een beetje respectloos naar PSV", zegt René in navolging van Willy. Door alle blessure-perikelen, wordt de ontstane vacature van Luuk de Jong als spits van PSV voorlopig ingevuld door middenvelder Guus Til. "Nog een paar wedstrijdjes en hij is een volleerd spits", lacht Willy. "Til speelde prima, trok gaten en was overal. En hij maakt twee prima goals, vooral die eerste was belangrijk." De gebroeders denken dat hij ook tegen Napoli dinsdag in de spits staat. "Wij zeiden direct al dat Til in de spits moest en gelukkig heeft Bosz een keer naar ons geluisterd."

"Weghorst komt er bij ons niet in."

René ziet in Til ook een ideaal breekijzer voor het Nederlands Elftal, de rol die nu vaak voor Ajacied Wout Weghorst is weggelegd. Deze Weghorst had volgens de broers zaterdag een dikke rode kaart moeten hebben voor zijn elleboogstoot tegen Wouter Goes van AZ. "Een rode kaart en vijf wedstrijden schorsing, klaar", constateert René. Willy is het daar roerend mee eens. "Door zijn stomme fout gaat ook dat doelpunt niet door", zegt Willy. Sowieso zijn de broers geen groot fan van Weghorst. "Als die hier zou komen dan stuur ik hem zo weer terug naar Ajax", zegt René. "Die komt er bij ons niet in." Voorlopig maakt heel Ajax een povere indruk op de mannen, waar Feyenoord juist veel indruk maakt. Die hebben een geweldig elftal", zegt Willy die het er toch op houdt dat PSV de topper in De Kuip zondag gaat winnen. "De laatste jaren hebben wij er veel gewonnen." De wedstrijd tegen Heracles was volgens Willy niet echt een maatstaf. "Heracles verdedigde zo slecht dat Feyenoord eigenlijk met vijftien man speelde. Heracles is voor mij degradatiekandidaat nummer één. Als ze zo spelen moeten ze maar lekker in de KKD gaan spelen."