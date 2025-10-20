Navigatie overslaan

22 varkens zakken door vloer van stal, reddingsactie in volle gang

Vandaag om 13:23 • Aangepast vandaag om 15:24
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
22 varkens zijn maandagochtend door de vloer van een varkensstal bij een boerderij aan de Belvertsestraat in Haaren gezakt. De vloer is deels ingestort en daardoor kwamen de varkens in een put terecht. De brandweer is met veel mensen, zo'n twaalf eenheden, naar de stal gekomen om de dieren te redden.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De boer ontdekte maandag rond half acht dat een deel van de vloer was ingestort. Daardoor was ook een muur gezakt. De varkens kwamen in de put terecht. Voor de brandweer is het een enorme operatie om de dieren te redden. Onder meer een speciaal team van de brandweer dat is gespecialiseerd in instortingen is naar de boerderij gekomen. Ook heeft de brandweer gezorgd voor een veetakel, ademluchtcontainer en een verzorgingscontainer.

De eerste varkens zijn rond één uur maandagmiddag gered, gewassen en in een andere stal gezet. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de varkens. De beesten mankeren niets.

Volgens de brandweer gaat het aan de Belvertsestraat om een nette omgeving met alle faciliteiten voor de dieren. Het is nog niet duidelijk hoe de instorting heeft kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
