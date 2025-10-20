Tweeëntwintig varkens zakken door vloer van stal, brandweer schiet te hulp

Tweeëntwintig varkens zijn maandagochtend door een vloer gezakt in een varkensstal bij een boerderij aan de Belvertsestraat in Haaren. De vloer was deels ingestort en daardoor kwamen de varkens in een put terecht. De brandweer kwam met ongeveer twaalf eenheden ter plaatse om de dieren te redden.

De boer ontdekte rond half acht 's ochtends dat een deel van de vloer was ingestort. Daardoor was ook een muur gezakt. De varkens kwamen in de put terecht. Voor de brandweer is het een enorme operatie om de dieren te redden. Een speciaal team van de brandweer voor instortingen kwam ter plaatse.

De eerste varkens zijn rond één uur 's middags gered, gewassen en in een andere stal gezet. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de varkens. De beesten mankeren niets.

Volgens de brandweer is het een nette omgeving met alle faciliteiten voor de dieren. Het is nog niet duidelijk hoe de instorting heeft kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht.