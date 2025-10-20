PSV 'gaat oorlog maken' tegen Napoli: Dest en Bosz zijn vol vertrouwen

PSV gaat 'oorlog maken' in de wedstrijd tegen Napoli, zo zegt Sergiño Dest maandag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel van dinsdag. Trainer Peter Bosz heeft vertrouwen in een goede afloop tegen de regerend kampioen van Italië.

"Ik ga er voor de volle honderd procent voor. Ik moet veel energie leveren en de jongens proberen te motiveren", zegt de Amerikaanse back van PSV. Hij erkent wel dat er een sterke tegenstander op bezoek komt. "In Italië is voetbal een kwestie van leven en dood. Dat is iets waar wij nog wel van kunnen leren." Toch heeft Dest er het volste vertrouwen in: "We zitten in een goede flow en ik schat onze kansen goed in." Ook volgens Bosz zit PSV er lekker in: "We zijn vaster aan het worden in balbezit."Dat heeft volgens de trainer wat tijd gekost: "Logisch als je acht nieuwe spelers moet inpassen. Dat heeft tijd nodig."

Voor PSV is het treffen met Napoli cruciaal. Na twee wedstrijden in de Champions League hebben de Eindhovenaren slechts één punt en dus moet er gewonnen worden, vindt ook Dest. "Het moet nu gebeuren. We spelen thuis, dus we moeten oorlog voeren." Bosz neemt wat gas terug: "De soldaten maken dat niet uit."

Noa Lang

Bij Napoli komt PSV een oude bekende tegen: Noa Lang maakte deze zomer de overstap van Eindhoven naar Italië. De veelbesproken buitenspeler hoeven we overigens niet aan de aftrap te verwachten, hij beleeft een moeilijk start in Napels. Toch koestert Bosz mooie herinneringen aan de buitenspeler: "Mensen hebben al snel een beeld van hem: tatoeages en rappen. Maar ik ken hem anders. Heel sociaal en bezig met zijn medespelers. Hij was wel een leider hier die de groep bij elkaar hield."

Dat het met hem nog niet lukt in Italië, vindt de oefenmeester niet gek: "We onderschatten wel eens wat het is om als buitenlander naar een andere competitie te gaan. Op de lange termijn weet ik dat Noa zijn plekje gaat vinden." Mocht hij toch aan de aftrap verschijnen, dan weet Dest wat hem te doen staat: "Heel veel eten, veel koolhydraten. Dan moet hij achter mij aan rennen."

Over de opstelling van PSV wil Bosz deze maandag nog niks kwijt. Ricardo Pepi en Myron Boadu zijn fit genoeg om te starten, maar kunnen nog geen hele wedstrijd spelen. De verwachting is dat Guus Til wederom in de spits zal starten.