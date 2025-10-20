Denise maakt knuffels voor volwassenen: 'Voor als iemand er even niet is'

Denise Huigen (25) maakt knuffels voor volwassenen. Haar knuffels zijn nu te zien tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, net als ruim tweehonderd andere afstudeerwerken van de Design Academy in Eindhoven. “Ik wil dat het voor volwassenen heel normaal is om een knuffel te hebben.”

"Je kan ‘m heel fijn zo over je schouder leggen”, demonstreert Denise. Alsof ze een baby op haar schouder legt, zo knuffelt ze met haar knuffel genaamd Knuff. Denise geeft zich er helemaal aan over en doet haar ogen dicht. Ze wrijft met haar hand over de rug van haar knuffel. “Hij is ook een beetje verzwaard en dat geeft wat druk. Het geeft een rustgevend gevoel.”

"Dit is voor iedere volwassene die van knuffelen houdt."

Denise is ook poppenspeler. Ze ontwierp Knuff omdat ze merkte dat alle knuffels op de markt gericht waren op kinderen. En dat terwijl ook volwassenen veel baat bij knuffels kunnen hebben. “Het hoofd heeft de vorm van een hartje. Dit is voor iedere volwassene die van knuffelen houdt. Knuffelen met mensen is heel fijn, maar die zijn er niet altijd helaas. Dus als iemand er niet is, is het heel fijn om te kunnen knuffelen. Mensen zeggen dat ze weer kind mogen zijn.” De knuffelmaakster hoopt dat ze ontdekt wordt tijdens de Dutch Design Week. Dan lopen er tijdens de Graduation Show met afstudeerwerken scouts van grote merken en winkels rond, zoals Ikea, Nike en Hema. Die zijn op zoek naar talent.

Denise bij haar knuffels (foto: Rogier van Son).

Het zou zomaar kunnen dat Denise ontdekt wordt. Dan kan haar knuffel zomaar eens in de schappen van een winkel terechtkomen. “Dat zou fantastisch zijn.”

Dutch Design Week Tijdens de Dutch Design Week presenteren 2.500 ontwerpers hun werk. Verspreid over honderd locaties in de stad zijn er negen dagen lang exposities, lezingen, debatten en presentaties. Het trekt zo'n 350.000 designliefhebbers.

Bezoeker Margriet Keegstra is meteen enthousiast en gooit een knuffel over haar schouder. “Dit voldoet gewoon een aan behoefte. Dat je af en toe een knuffeltje nodig hebt. Daar heb ik mijn man ook wel voor, maar die is er niet altijd. Deze wel. Als je een kinderknuffel pakt zie je eruit als iemand die niet spoort. Ik ben geen vier meer. Als je deze om hebt, lijkt het een neksteun. Hier kun je wel mee rondlopen.”

"Het is een soort Ikea voor de tuin."

Benjamin (27) Onno Dikmans hoopt ook ontdekt te worden door een scout. Hij bouwde een zeecontainer om tot een mobiele werkplaats om te tuinieren. Naast veel tuingereedschap is er ook een werkbank en zelfs een keukentje in de container. De container is volledig naar ieders wensen in te richten. "Het is een soort Ikea voor de tuin." Hij is genomineerd voor de Social Design Talent Award van de gemeente Eindhoven.

Benjamin Otto Dikmans bij zijn zeecontainer met tuinspullen (foto: Rogier van Son).

Met zijn ontwerp kan hij zomaar eens tienduizend euro winnen. "Stel je hebt een nieuw appartement met een gezamenlijke tuin. Die is voor de gemeenschap. Dan kun je daar zo’n container neerzetten. Iedereen van de gemeenschap heeft een sleutel en zo kun je samen aan de tuin werken. Een zeecontainer is een metalen doos die zeker afsluitbaar is. Het is een robuuste constructie." In een land waar weinig voorhanden is, kan zo een landbouwproject gestart worden. "Je zet ‘m neer en je kunt meteen beginnen met het verbouwen van land."

De zeecontainer heeft ook een klein keukentje (foto: Rogier van Son).

"Veel scouts van grote merken komen anoniem kijken."

Het tonen van hun afstudeerwerk kan wel eens een springplank voor de carrière zijn. “Het is heel belangrijk dat studenten zichzelf kunnen presenteren”, zegt Ella Oyee Keukelaar van de Design Academy. Negen dagen lang staan ze bij hun werk. Duizenden bezoekers komen een kijkje nemen. “Deze producten kun je later in de winkel zien. Of het is het beginpunt van een product dat je later ziet. Veel scouts van grote merken komen anoniem kijken. Studenten moeten zich niet anders gaan gedragen. De scouts willen juist zien wat de bedoeling van de student is geweest. Ze zoeken een rauw talent en willen geen theatershow.”

De zeecontainer is te zien bij de Graduation Show van de Dutch Design Week (foto: Rogier van Son).