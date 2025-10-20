Binnen 17 minuten maken dieven voor ruim 70.000 euro buit bij bouwbedrijf

Een bedrijfsbus, materialen en ontzettend veel gereedschap. Naar schatting hebben dieven voor 70.000 tot 80.000 euro gestolen bij het bouwbedrijf van Kevin Lensvelt uit Kaatsheuvel. Hij zag later op camerabeelden dat zijn gestolen bus zaterdagnacht is gebruikt bij een andere inbraak in Goirle. En maandag volgde een telefoontje van de politie uit Goes.

Toen Kevin vorige week donderdagochtend bij zijn bouwbedrijf Bouwservice Lensvelt aankwam, stond er een deur open en was het licht aan. Het was foute boel. Dat had hij al door toen hij thuis het alarm uit wilde schakelen. "Ik zag op de camerabeelden al dat de verlichting aan stond en dat er een storing op het alarm stond."

Zijn gevoel blijkt te kloppen. De ramen van de roldeur zijn ingeslagen waardoor de die dieven naar binnen konden kruipen. In korte tijd is er flink buit gemaakt: een hoop waardevol gereedschap is weg en een bus is meegenomen door de inbrekers. "De grond zakt onder je voeten vandaan als je dit aantreft. Waar je keihard voor werkt is in zeventien minuten bij je weg." Volgens Kevin kwamen de daders aanrijden in een auto met Roemeens kenteken. Op bewakingsbeelden is te zien hoe zij met bivakmutsen op de bedrijfshal binnendringen. Even later rijden ze met zijn werkbus naar buiten en verdwijnen ze uit het zicht. In de hoop zijn spullen terug te krijgen, heeft Bouwservice Lensvelt een aantal foto's van de inbraak gedeeld op Facebook.

Camerabeelden van Henk van Bijsterveldt Tuin- en Parkmachines uit Goirle (foto: Henk van Bijsterveldt Tuin- en Parkmachines).

Een paar dagen later belt het bedrijf Henk van Bijsterveldt Tuin- en Parkmachines uit Goirle. In de nacht van zaterdag op zondag is er ook bij hen ingebroken. Opvallend detail: de gestolen MAN van Kevin is op camerabeelden te zien.

"Toen we inzoomden op onze beelden zagen we dat de bus van Bouwservice Lensvelt was. We gingen het bedrijf googelen en kwamen uit bij het Facebookbericht", vertelt Alida van Bijsterveldt. Kevin herkende zijn eigen bus op de camerabeelden. "Het is heel erg apart dat je je eigen naam ziet staan op de beelden van iemand anders", zegt hij. "De daders hadden zelfs dezelfde kleren aan." Volgens Kevin is zijn MAN ook nog bij een andere inbraak gespot. "Ik werd net gebeld door de politie: in Goes is ook al een inbraak gepleegd met mijn bus."

Bij de bedrijven uit Goirle en Kaatsheuvel zijn machines en accugereedschap gestolen. Denk aan bladblazers, slijptollen en freesmachines. Materiaal van grote waarde, zegt Kevin. "Je begint met een aantal machines en dat breidt zich steeds verder uit. Voor ons is het het product waarmee we werken." Een gedeelte van de gestolen spullen heeft Kevin terug. Onderdelen van de inboedel van de bus en de kentekenplaten zijn zondag teruggevonden in Hapert, die daar volgens hem zijn gedumpt. "Als je dit bij elkaar optelt, is dit al een serieuze post. Ik ben al blij dat we dit terug hebben", zegt Kevin. Hij vertelt dat ook dankzij de hulp van andere ondernemers zijn bedrijf toch kan blijven draaien. Een woordvoerder van de politie zegt dat er verder onderzoek wordt gedaan naar de inbraken, maar kan nog niet met zekerheid zeggen of ze met elkaar te maken hebben.