Jonge vrouwen voeren campagne: warm onthaal op straat, haat op internet

De verkiezingscampagne warmt op. Met nog ruim een week te gaan tot we op woensdag 29 oktober naar de stembus mogen, zetten partijen alles op alles om stemmen te winnen. Ook jonge Brabanders Jeltje Straatman (29) van het CDA en Jade van der Linden (28) van GroenLinks-PvdA zijn de komende dagen enorm zichtbaar op straat, online en bij allerlei bijeenkomsten en debatten.

Jeltje Straatman is de nummer 6 op de lijst van het CDA en is daarmee vrijwel zeker van een zetel in de Tweede Kamer. Ze is 29 jaar, woont in Bladel en werkt nu nog als advocaat in Amsterdam. Ze is al een poos actief bij het CDA, maar heeft nog geen politieke ervaring. Haar medekandidaat Jade van der Linden heeft die als fractievoorzitter van GroenLinks in de Brabantse Provinciale Staten wel. Ze is 28 jaar oud, woont in Oss en staat op plek 21 op de lijst van GroenLinks-PvdA. Van een zetel is ze dus iets minder zeker, al maakt ze zich daar zelf geen zorgen over.

"Het valt me op dat ze vaak hele harde taal gebruiken."

Beide kandidaat-Kamerleden zijn dus druk in de weer met hun campagnes. Hoe gaat dat, in tijden van hevige polarisatie? Straatman is vooral te zien in de Kempen, haar oude thuishonk. "Het is heel gemoedelijk, ik ken daar veel mensen en wordt warm onthaald", vertelt ze. "Niet dat iedereen een flyer hoeft of op ons gaat stemmen, maar onprettig wordt het nooit." Wat ze wel merkt, is dat asiel en migratie erg leven. "Daar raken veel mensen niet over uitgepraat. Het valt me op dat ze vaak hele harde taal gebruiken, dezelfde taal die in Den Haag gebruikt wordt", ziet Straatman.

Van der Linden heeft gelijke ervaringen. "Als we langs de deuren gaan of op straat staan krijgen we veel positieve reacties. Ik ga graag in gesprek met mensen over wat er speelt en wat zij belangrijk vinden. In het ergste geval hebben we een gesprek waarin we het oneens zijn en waarna we elkaar een prettige dag wensen." Hoe anders gaat dat op sociale media. De twee zijn allebei vrouw, jong en lid van partijen die het online vaak moeten vergelden. "Negativiteit zit vooral online", zegt Van der Linden. "Vaak zijn het anonieme accounts die met opmerkingen komen die volledig los staan van waar het in je post of interview over gaat. Zeker als jonge vrouw krijg je best wat opmerkingen die seksistisch en neerbuigend zijn. Ze denken dat ik nergens verstand van heb. Ik heb liever dat ze het gesprek opzoeken."

"Af en toe word ik midden in de nacht gebeld."

Ook Straatman ziet de narigheid online. "We krijgen vervelende reacties, op sociale media zie je echt verharding. De drek zit niet op straat, maar online." Bij nare opmerkingen bleef het voor Straatman niet. "Af en toe vindt iemand mijn telefoonnummer ergens en word ik midden in de nacht gebeld. Ik blokkeer hun nummers snel. Ik ben ook meer op gaan letten wat ik online post. Je wil niet dat mensen zomaar je vrienden of adres achterhalen."

"We moeten ons als jonge vrouwen niet laten afschrikken."

Bang is ze overigens niet. "Als advocaat heb ik aan zaken gewerkt waar sommige mensen ook niet blij van werden. Je moet alleen niet naïef zijn. Je hoort natuurlijk verhalen van andere partijen en ziet dat lijsttrekkers bedreigd worden. Dat hoort niet in een vrije democratie." "We moeten ons als jonge vrouwen niet laten afschrikken", vindt Van der Linden. "We moeten het juist bespreekbaar maken. En mannen moeten andere mannen aanspreken", voegt ze toe. "Het zou zo ontzettend zonde zijn als jonge vrouwen afhaken door stomme online reacties." De twee laten zich in ieder geval niet afschrikken en willen graag aan de slag in Den Haag. "Er moet een stabiel middenkabinet komen dat aan de slag gaat met de zorgen van mensen", zegt Straatman. Dat is ook de wens van Van der Linden: "We moeten de grote opgaven aanpakken, dat missen de mensen."