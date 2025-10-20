Navigatie overslaan

Brutale dief slaat op klaarlichte dag toe en maakt sieraden buit

Vandaag om 16:48 • Aangepast vandaag om 17:46
De dief op camerabeelden (foto: Heeze-Leende24).
Een man heeft vrijdag op klaarlichte dag sieraden uit een huis in Heeze gestolen. De brutale dief klom via de regenpijp naar boven om het huis via een raampje binnen te sluipen. De gestolen sieraden hebben een grote emotionele waarde voor de bewoners. De diefstal gebeurde vrijdagochtend rond half twaalf aan de Molenhoeven in Heeze.
Florence van der Molen & Heeze-Leende24
Geschreven door
Florence van der Molen & Heeze-Leende24

De bewoonster hoorde op dat moment geluiden boven, ging kijken en zag de dief. Die nam daarop snel de benen.

De dief is volgens Heeze-Leende 24 op camerabeelden vastgelegd en de bewoonster heeft inmiddels aangifte gedaan.

