Brutale dief slaat op klaarlichte dag toe en maakt sieraden buit

Een man heeft vrijdag op klaarlichte dag sieraden uit een huis in Heeze gestolen. De brutale dief klom via de regenpijp naar boven om het huis via een raampje binnen te sluipen. De gestolen sieraden hebben een grote emotionele waarde voor de bewoners. De diefstal gebeurde vrijdagochtend rond half twaalf aan de Molenhoeven in Heeze.

De bewoonster hoorde op dat moment geluiden boven, ging kijken en zag de dief. Die nam daarop snel de benen. De dief is volgens Heeze-Leende 24 op camerabeelden vastgelegd en de bewoonster heeft inmiddels aangifte gedaan.