Thijs (24) woont nog op de zolderkamer bij zijn ouders: 'Huis onbetaalbaar'

Al bijna twee jaar probeert Thijs Geene een eigen woning te kopen in Aarle-Rixtel, maar zonder succes. Hij is een van de vele jongeren die de woningmarkt niet op kan komen doordat er weinig aanbod is en de huizen te duur zijn. "De huizenprijzen zijn alleen nog maar meer gestegen. Ik kan daar niet tegenop."

Het zit de 24-jarige, die noodgedwongen op een zolderkamer bij zijn ouders blijft wonen om geld te besparen, ook niet mee. Tot en met dit voorjaar zocht hij samen met zijn vriendin naar een huis. Hierdoor hadden ze meer budget, maar die relatie is helaas op de klippen gelopen. Dat de twee er samen nog niet in waren geslaagd om een woning te bemachtigen, heeft volgens Thijs niks met de breuk te maken. "Nu ik alleenstaand ben is het wel nog lastiger om een huis te kunnen kopen", legt hij uit.

"Beek en Donk is ook een optie geworden."

"En dat terwijl ik gewoon een hbo-studie heb afgerond en fulltime werk." Sterker nog, naast zijn baan heeft hij ook nog een eigen bedrijfje en is hij actief in de lokale politiek. Hij werkt zo'n zestig tot vijfenzestig uur per week. Hierdoor heeft hij de afgelopen twee jaar ook wel flink kunnen sparen, maar de woningen zijn ook duurder geworden. "Ik kan blijven sparen, maar de prijzen stijgen zo hard. Ik kan niet tegen de prijsstijging op. Het is dweilen met de kraan open."

De huizenzoektocht heeft Thijs wel aan het denken gezet. In 2024 wilde hij zijn geliefde dorp absoluut niet verlaten, maar tegenwoordig is dat wel anders. "Beek en Donk is ook een optie geworden." In dat dorp is een nieuw project in ontwikkeling. "De woningen die worden gebouwd spreken mij erg aan en het is maar vijf minuten fietsen naar Aarle-Rixtel."

"De bouw in het dorp ligt zelfs stil."

Ook in Aarle-Rixtel komt er nieuwbouw bij. "Op de oude Klokkengietery worden zo'n zestig huizen gebouwd." De goedkoopste woning kost volgens Thijs bijna vier ton. Dat kan hij alleen niet betalen. "Ik ga niet de komende vijf jaar op een bierkratje zitten, omdat ik mijn bank niet kan betalen." En Thijs is niet de enige bij wie dat het geval is. Hij kent genoeg mensen die er graag een woning zouden kopen, maar veel is voor starters te duur. "De bouw in het dorp ligt zelfs stil, omdat er nog te weinig appartementen zijn verkocht en dat terwijl er genoeg vraag naar is."

"We delen niet meer wat we van plan zijn."