Spoorproblemen bij Vught en Poolse soldaten herenigd: dit gebeurde vandaag

Van problemen op het spoor bij tussen Vught en Den Bosch tot soldaten die herenigd worden. Dit zijn de vijf artikelen die je maandag gelezen moet hebben.

Na tachtig jaar wil Breda alle Poolse bevrijders samenbrengen op één ereveld aan de Ettensebaan. Het plan is om gesneuvelde soldaten die nu verspreid liggen over verschillende begraafplaatsen te herbegraven naast hun strijdmakkers. De stad heeft hiervoor toestemming nodig van nabestaanden. Hier lees je het hele verhaal:

Een fout bij het aansluiten van de bovenleiding zorgde maandag voor grote problemen op het spoor rond Vught. Er reden urenlang geen treinen van en naar Den Bosch. Pas in de middag kwam het treinverkeer weer op gang. Een reconstructie van de cruciale nacht lees je hier:

Het voormalige gemeentehuis van Grave staat te koop voor 2,4 miljoen euro. Het moderne kantoorpand uit 2008 heeft 2614 vierkante meter vloeroppervlak en een energielabel A. Geïnteresseerden moeten wel door een integriteitstoets. Hier lees je meer over deze bijzondere verkoop:

Baanwielrenner Harrie Lavreysen gaat op het WK in Chili voor nieuwe successen. Hij wil zijn wereldtitels verdedigen én zijn verloren wereldrecord terugpakken. Clubgenoot Hetty van de Wouw mikt na drie keer zilver nu op goud. Lees hun verhaal hier: