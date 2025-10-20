Vloerenfabriek sluit deuren: 100 medewerkers op straat

Systeemvloerenfabrikant Dycore sluit de fabriek aan de Ambachtsweg in Oosterhout. Dat heeft het bedrijf met vestigingen in Oosterhout, Breda en Lelystad maandag aan zijn medewerkers laten weten. Door de sluiting zitten zo'n honderd medewerkers zonder baan.

De sluiting heeft geen gevolgen voor de breedplaatvloerfabriek in Breda en de ribbenvloerenfabriek in Lelystad of voor hun medewerkers.

Plan gemaakt

Dycore geeft aan goed te hebben gekeken naar de rol van fabriek binnen het hele bedrijf. Toch waren zij genoodzaakt deze 'strategische' beslissing te nemen, omdat de markt van de producten die in de fabriek in Oosterhout worden gemaakt erg is veranderd.

"We begrijpen de impact van dit besluit", staat er in het bericht. Dycore maakt een plan voor de getroffen medewerkers en denkt na over eventuele compensatie. Het bedrijf hoopt de medewerkers te kunnen begeleiden en waar nodig te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk.