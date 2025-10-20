‘Het is er doorheen gedramd’, Riel boos over migrantencomplex

Riel krijgt er definitief 366 arbeidsmigranten bij, tegen de zin van de dorpelingen in. De gemeente Tilburg heeft groen licht gegeven om een grote flat voor de arbeidsmigranten te bouwen op de grens met Riel. Dat kon rekenen op een cynisch applaus van de aanwezige Rielenaren die de Tilburgse raadszaal verlieten.

De publieke tribune zat weer vol, net als de vorige keren dat het over het arbeidsmigrantenhotel aan de Rielseweg 875 ging. In 2024 werd het plan door de gemeenteraad al eens goedgekeurd. Daar kwamen 182 bezwaren tegen waardoor het plan aangepast moest worden. Dat heeft het nu gehaald in de raad met 27 stemmen voor en 17 tegen.

Op de publiek tribune zaten onder andere Bram Groothuis en Ton Huijbregts van Belangenvereniging Riel. “Het is er doorheen gedramd. De teleurstelling is enorm groot. We hebben zorgen gedeeld, argumenten gegeven en handreikingen gedaan. Ze hebben het allemaal naast zich neergelegd”, vertelt Groothuis hoofdschuddend buiten de raadszaal.

Niks met argumenten gedaan

Ook Huijbregts voelt zich niet gehoord. “Er zijn partijen die hun best gedaan hebben voor Riel. Die begrijpen dat een grootschalige opvang met 366 arbeidsmigranten veel te veel is, maar ze hebben er niks mee gedaan.” Zo stelde de belangengroep voor om maar 110 mensen op de locatie te laten wonen. “Dat vinden we wel acceptabel. We hebben er al 150 en daar hebben we al de nodige problemen mee. We zien er best wel mee af.”

Volgens projectontwikkelaar Demir Onroerende Zaken en uitzendbureau Carrière is het financieel niet haalbaar als er minder migranten in het gebouw House of Europe komen. Huijbregts: “Het was niet haalbaar, maar ik weet niet of dat de beweegreden moet zijn. Is de veiligheid van de inwoners en het dorpsleven niet belangrijker dan het winstbejag van de ondernemers?”

Volgende stappen bij de provincie

Voor Riel is het bij de gemeente Tilburg nu klaar. “De omgevingsvergunning is verleend. De natuurvergunning loopt nog bij de provincie”, vertelt Huijbregts. “Het hotel komt vlak bij natuurgebied de Regte Heide. Hoe kun je een hotel van 15 meter neerzetten bij een ecologische verbindginszone? Dat is nog wel een punt waar we naar moeten kijken. Daar zullen we zeker de provincie mee gaan voeren.”

Groothuis vult hem aan: “We gaan nog deze week onderzoeken wat we tegen die natuurvergunning kunnen inbrengen. We zijn nog niet klaar.” De belangengroep sprak zelf al met Brabants Landschap. “In het gebied wonen marters, uilen en vleermuizen. Hoe kijken ze daarnaar bij de provincie?”

Teleurgesteld, maar onverminderd strijdbaar stappen de mannen op hun fiets terug naar Riel. Bij de gemeente is het niet gelukt om de plannen tegen te houden, maar het houdt nog niet op. Nu vestigen ze hun hoop op de provincie.