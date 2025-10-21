Navigatie overslaan

Trein ramt stilstaande auto op spoor: vrouw weet op tijd uit te stappen

Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 09:13
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Op het spoor bij Boxtel is maandagavond een trein op een stilstaande auto gebotst. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel werd daardoor stilgelegd.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De aanrijding vond rond half elf plaats op de dubbele spoorwegovergang aan de Tongersestraat. Een vrouw wilde met haar auto rechtsaf slaan, maar deed dat te vroeg en reed zo het spoor op. Nog voordat een trein naderde kon de bestuurster het voertuig verlaten.

Een trein die onderweg was vanaf station Boxtel kon daarna niet meer remmen voor de auto op het spoor. Het voertuig werd enkele meters meegesleurd en raakte total loss. Op het moment van de aanrijding waren zo’n twintig inzittenden in de trein. Zij werden opgehaald door een andere trein. Niemand raakte bij de aanrijding gewond.

Het is niet voor het eerst dat het misgaat op de dubbele spoorwegovergang aan de Tongersestraat. Ondermeer in december 2023 werd de navigatie te letterlijk gevolgd en belandde ook een auto op het spoor.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
