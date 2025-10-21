Explosief door brievenbus gegooid, groot gat in voordeur

In Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een woning aan de Mgr. Swinkelsstraat. De explosie heeft een groot gat in de deur geblazen.

Volgens de politie is een explosief door de voordeur naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie gaat later op de dag verder met onderzoek naar het incident. In deze buurt zijn de laatste weken al meerdere incidenten geweest zoals een twee schietpartijen en een overval.