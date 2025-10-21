Navigatie overslaan

Explosief door brievenbus gegooid, groot gat in voordeur

Vandaag om 05:49 • Aangepast vandaag om 06:07
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
In Helmond is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een woning aan de Mgr. Swinkelsstraat. De explosie heeft een groot gat in de deur geblazen.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Volgens de politie is een explosief door de voordeur naar binnen gegooid. Niemand raakte gewond. De politie gaat later op de dag verder met onderzoek naar het incident.

In deze buurt zijn de laatste weken al meerdere incidenten geweest zoals een twee schietpartijen en een overval.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

