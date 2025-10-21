Navigatie overslaan

Explosie bij juwelier, daders zonder buit gevlucht

Vandaag om 05:56
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
In de nacht van maandag op dinsdag heeft bij juwelier Schute aan Achter de Driesprong in Rosmalen een explosie plaatsgevonden. Rond 02.40 uur werd vermoedelijk met zwaar vuurwerk geprobeerd een raam van de winkel te vernielen.
Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand. Ondanks de forse ontploffing wisten de dader(s) niet binnen te dringen en gingen zij er zonder buit vandoor. Na de explosie werd de rookmachine in het pand geactiveerd, wat de dader(s) vermoedelijk heeft afgeschrikt.

Hoe de dader(s) zijn gevlucht, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden.

