Rookmachine redt juwelier na explosie, daders gevlucht

Vandaag om 05:56 • Aangepast vandaag om 11:32
In de nacht van maandag op dinsdag heeft bij juwelier Schute aan Achter de Driesprong in Rosmalen een explosie plaatsgevonden. Rond tien over half drie werd geprobeerd een raam van de winkel te vernielen, vermoedelijk met zwaar vuurwerk.
Daan Daniëls

De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand. Ondanks de forse ontploffing wisten de dader(s) niet binnen te dringen en gingen zij er zonder buit vandoor. Na de explosie werd de rookmachine in het pand geactiveerd, wat de dader(s) vermoedelijk heeft afgeschrikt.

Hoe de dader(s) zijn gevlucht, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving om zich te melden.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
