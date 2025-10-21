180 supporters van Napoli aangehouden in centrum Eindhoven

In het centrum van Eindhoven zijn maandagavond ongeveer 180 supporters van Napoli aangehouden. De politie meldt dat "hun gedrag aanleiding gaf tot ongeregeldheden". PSV speelt dinsdagavond in de Champions League tegen de Italiaanse voetbalclub.

Ook zijn op een andere plek in de stad vier fans van PSV aangehouden. Ook hun gedrag gaf volgens de politie aanleiding tot ongeregeldheden.

De politie laat weten dat het niet tot daadwerkelijke ongeregeldheden of vechtpartijen is gekomen. Volgens een woordvoerster heeft de politie dat met de aanhoudingen willen voorkomen. Ook is er geen confrontatie geweest met PSV-supporters.

De aangehouden Napoli-fans bevonden zich op de Fuutlaan. De politiewoordvoerster sprak van een grote groep, waarbij er "een bepaald sfeertje" hing. Agenten spraken de fans aan op hun gedrag en vroegen de groep om weg te gaan uit de binnenstad, maar daar werd niet naar geluisterd.

De supporters zijn uiteindelijk op basis van overtreding van de gemeentelijke regels rond samenscholing aangehouden. Per bus zijn ze naar het bureau op de Mathildelaan gebracht, waar ze worden verhoord. Een deel van de supporters heeft geen kaartje voor de wedstrijd dinsdagavond tussen PSV en Napoli.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven stelde eerder al een veiligheidsrisicogebied in vanwege de wedstrijd. Daardoor mag de politie in onder meer het centrum preventief fouilleren.