CZ gaat verpleeghuizen met lege bedden en geldzorgen niet zomaar helpen

Verpleeghuizen die kampen met leegstand en daardoor in de financiële problemen komen, hoeven niet zomaar te rekenen op financiële hulp van CZ Zorgkantoor. Dit zegt CZ-directeur Caro Verlaan. "Wij gaan niet betalen voor lege bedden."

Zorginstelling Mijzo, met 26 verpleeghuizen in Midden- en West-Brabant vertelde aan Omroep Brabant dat ze al sinds eind vorig jaar te maken heeft met leegstand. Een ontwikkeling die zorgbestuurder Mireille de Wee niet had zien aankomen. "Anderhalf jaar geleden waren we nog aan het kijken hoe we de tijd tussen het overlijden van een cliënt en het opnemen van een nieuwe cliënt konden verkorten door het toenemend aantal kwetsbare ouderen thuis", vertelt ze.

Eerder deze week bleek uit een publicatie van EenVandaag dat steeds meer verpleeghuizen kamers hebben leegstaan, waardoor er minder geld binnenkomt.

Bij Mijzo gaat het om ongeveer 20 kamers, maar een aantal verpleeghuizen heeft complete afdelingen moeten sluiten. Soms zijn de financiële tekorten zo groot dat de bestuurders bang zijn dat verpleeghuizen omvallen, zo lieten verpleeghuisdirecteuren ruim een week geleden weten.

Maar de Tilburgse zorgverzekeraar CZ gaat geen financiële hulp bieden, zegt Verlaan tegen De Telegraaf. „Wij betalen alleen voor cliënten die er zijn. We gaan niet betalen voor lege bedden. Alleen om een aanbieder overeind te houden, dat kan niet”, zegt de directeur.

Gaat om belastinggeld

Verlaan benadrukt dat het hier om belastinggeld gaat. „We kunnen geen belastinggeld uitgeven aan zorg die niet geleverd wordt. Dat is niet uit te leggen. Dus moet je op zoek naar andere oplossingen.”

Bij de vraag hoe voorkomen kan worden dat verpleeghuizen omvallen, wordt onder andere door Actiz, brancheorganisatie voor ouderenzorg, gewezen naar de zorgkantoren. Die zijn verantwoordelijk voor de inkoop van verpleeghuiszorg. Zij hebben er baat bij dat er ook in de nabije toekomst, als het aantal ouderen in ons land verder toeneemt, nog plekken zijn, legde voorzitter Anneke Westerlaken uit in De Telegraaf.