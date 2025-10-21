Navigatie overslaan

Auto botst tegen boom, bestuurder bekneld

Vandaag om 09:27 • Aangepast vandaag om 10:16
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een bestuurder van een auto is dinsdagochtend bekneld geraakt na een botsing tegen een boom in Tilburg. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Het ongeval gebeurde rond half acht op de Baroniebaan. De brandweer moest de deur van de auto openknippen om het slachtoffer te bevrijden. De Baroniebaan werd afgesloten, maar is inmiddels weer open.

De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
