Kozakken Boys onder vuur na slappe reactie op racisme

De Commissie Mijnals, die namens de KNVB racisme en discriminatie in het voetbal bestrijdt, vindt dat de spelers van Kozakken Boys 'niets te verwijten valt', maar dat de club zich gedraagt 'alsof er niets aan de hand is'. Dat zei commissievoorzitter Humberto Tan maandag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

"Het minste dat je als club kunt zeggen is: we verafschuwen dit. Je kan het niet meer afdoen met: we hebben geen commentaar. Je kan het niet 100 procent voorkomen. Maar als je niet eens je best doet - daar moeten we veel strenger op zijn", zegt Tan. Volgens Tan werden zelfs familieleden van de tegenstander belaagd.

Kozakken Boys distantieerde zich maandag van de kwetsende spreekkoren die zaterdag door supporters zijn geroepen tijdens het duel met SV Spakenburg. Dat schrijft de club maandag op de website. "Het onderzoek naar de gebeurtenissen loopt nog", meldt Kozakken Boys.

Bestraffen

Tan wil dat de KNVB clubs kan bestraffen die niet genoeg ondernemen tegen dit soort incidenten. "We zagen bij Vitesse dat een licentie ingetrokken kan worden als de zaak financieel niet op orde is", zegt hij. "We onderzoeken hoe we dat kunnen uitbreiden met een sociale boekhouding. Als jij je niet inspant om supporters en spelers in het gareel te houden, als je geen protocol en geen beleid hebt, dan kan de tuchtcommissie van de KNVB de club bestraffen."

Verkiezingen

Volgens de commissie hebben de verkiezingen een rol gespeeld bij het incident zaterdag. "In dit concrete geval hebben wij dat vermoeden", aldus Tan. "Je ziet de explosiviteit op het gebied van discriminatie toenemen. Je ziet ook een toename van de Prinsenvlaggen bij de Eredivisie." De Prinsenvlag werd onder meer door de NSB gebruikt. "Je ziet dat het toch ontvlamt. Mensen zijn geagiteerd en giftig."

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena, waar Werkendam onder valt, gaat deze week praten met de voorzitter van Kozakken Boys over het racisme en geweld van afgelopen zaterdag. De gemeente stelt een onderzoek in naar de gebeurtenissen.