Dorp pakt uit met eigen feest op 11-11: 'Wat Den Bosch kan, kunnen wij ook'

In veel dorpen vieren ze de start van het carnavalsseizoen ergens rond de Elfde van de Elfde. In Uden doen ze het vanaf dit jaar gewoon op de dag zelf. Vijf oud-prinsen vonden dat het tijd werd voor een groots 11-11-feest op de Markt in hun dorp. "Wat in Den Bosch en Limburg kan, dat kunnen wij hier ook", zegt initiatiefnemer Walter van Uden.

Het idee ontstond vorig jaar, toen de oud-prinsen het gevoel hadden dat er in hun eigen Uden iets miste op de Elfde van de Elfde. Walter startte daarom samen met een aantal andere oud-prinsen een feestje in een kroeg op de hoek van de markt. "Dat was meteen al een succes en smaakte naar meer", zegt hij. "Bovendien kregen we veel signalen dat het te druk was in Den Bosch. Nou daar willen wij er wel wat van hebben." Zo gezegd zo gedaan, de heren zijn met regelmaat bij elkaar gaan zitten. En onder het genot van een borrel en hapjes kregen de oud-prinsen de beste ideeën, vertelt Walter. "We hadden gelijk raakvlakken met zijn vijven. We hadden allemaal het idee dat als we dit wilden gaan doen, we het goed moesten aanpakken. Het moet staan als een huis en moet anders zijn dan op andere plekken."

Al vrij snel werd ging het over van gezellige avondjes naar serieuze brainstormsessies. En nu willen de vijf een feest neerzetten dat draait om muziek en samen vieren. “Dat doen we met veel vrijwilligers, sponsoren en enthousiasme." Het programma is al grotendeels rond. Er komen artiesten als Veul Gère, Stef Ekkel en Corry Konings. De avond wordt aan elkaar gepraat door Kees de Bever. "Dat is in ieder geval de eerste uit Oeteldonk die we hiernaartoe halen", lacht mede-initiatiefnemer Roland de Laak. "En John komt natuurlijk ook. Het moet een soort Muziekfeest op het plein worden, maar dan carnavalesk."

Vier leden van de organisatie van 11-11 in Uden met achter hen de markt waar het feest zal zijn (foto: Tom Berkers).