Juweliers steeds vaker overvallen: 'Dom, buit is klein en de pakkans groot'
Een logische verklaring voor de toename van het aantal overvallen lijkt de hoge goudprijs. Een kilo goud is inmiddels bijna 115.000 euro waard. Volgens Patrick Thio, directeur van de branchevereniging Federatie Goud en Zilver, is het lastig te zeggen of de goudprijs direct invloed heeft op de toename: “Ik kan me voorstellen dat dat meespeelt, maar ik heb geen cijfers of onderzoek om dat hard te maken."
Volgens Thio is de juweliersbranche extra scherp nu het aantal overvallen stijgt. "We zorgen ervoor dat we de beveiliging goed op orde hebben, zowel op technisch bouwkundig als organisatorisch vlak. Ook worden er trainingen over winkelbeveiliging gegeven. Dat is de reden dat we inbraken en overvallen al zo lang weten te beperken."
Ook is de politie volgens hem heel snel ter plekke, wanneer het onverhoopt toch misgaat. "De politie kan live meekijken bij een overval. Door dit alles zien we dat een overval of ramkraak vaak mislukt en daders onverrichter zake weggaan of gepakt worden." Thio snapt dan ook niet dat overvallers het blijven proberen. "Het is heel dom, want de buit is klein en de pakkans groot. Juweliers hebben het over het algemeen extreem goed dichtgetimmerd."
"De kans dat je bij het goud in de buurt komt is heel klein."
Verzekeringsmaatschappij JUWON ziet de stijging van het aantal inbraken en overvallen ook. De maatschappij richt zich specifiek op juweliers. Ze vergoeden niet alleen de schade, maar denken ook mee over beveiliging. "We bezoeken winkels om mee te denken over preventieve maatregelen", vertelt een woordvoerder. "Denk aan extra glas of een mistmachine die afgaat bij een poging tot inbraak. Door dit soort maatregelen wordt er vaak geen of een beperkte buit meegenomen."
Dat bleek ook bij de recente plofkraak in Rosmalen: de daders kwamen niet binnen. "De mistmachine ging af dus als je binnenkomt zie je geen hand voor ogen", zegt Thio. "Bovendien liggen veel waardevolle dingen in een kluis. De kans dat je bij het goud in de buurt komt, is heel klein."
"De pakkans is groot, en je gooit op die manier je hele leven weg."
Vorige week lanceerde Federatie Goud en Zilver met steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe waarschuwingsapp. Via de app ontvangen ondernemers in de juweliersbranche meldingen over dreigingen en kunnen ze incidenten en verdachte situaties delen met collega's.
"We weten al heel erg lang dat dit erbij hoort, maar natuurlijk blijft het iedere keer weer schrikken", zegt Thio. "Het is heel intimiderend. Een winkel is voor een winkelier bijna hetzelfde als je thuis. Je hebt er je ziel en zaligheid in liggen en mensen komen dat kapotmaken. Daar word je wanhopig van."
Volgens hem zijn er bij ramkraken alleen maar verliezers. "Ook al is het een poging tot inbraak met weinig tot geen buit, er zijn altijd kosten. Het veroorzaakt ongelooflijk veel schade." Dat laatste niet alleen voor een juwelier, maar ook voor de daders, vaak minderjarigen. "De pakkans is groot, en je gooit op die manier je hele leven weg", benadrukt Thio. "Als je het eenmaal hebt gedaan, blijft het aan je kleven. Ik kan daarom alleen maar zeggen: doe het niet."