230 Napoli-fans en 4 PSV-supporters opgepakt, mogen niet naar de wedstrijd

De 230 Napoli-fans die maandagavond zijn opgepakt in Eindhoven voorafgaand aan de wedstrijd PSV-Napoli, mogen niet naar de wedstrijd komen dinsdagavond. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De supporters hebben een gebiedsverbod voor de binnenstad.

"Omdat een mogelijke confrontatie tussen supporters van beide clubs niet werd uitgesloten, werd de groep nauwlettend in de gaten gehouden", schetst de politie. Vanwege uitdagend gedrag werden ze opgepakt.

Ook vier PSV-supporters werden opgepakt en krijgen een gebiedsverbod. Alle supporters zijn na verhoor weer vrijgelaten en hebben een boete gekregen. Hoeveel van de opgepakt fans een kaartje hadden voor de voetbalwedstrijd, kan de politie niet zeggen.

'Hing bepaald sfeertje'

Vanwege de Champions League-wedstrijd waren er maandag al grote groepen Italiaanse supporters naar Eindhoven afgereisd. Agenten spraken de fans eerst aan op hun gedrag en vroegen de groep om weg te gaan uit de binnenstad, maar daar werd niet naar geluisterd.

De Napoli-fans bevonden zich op de Fuutlaan toen ze werden opgepakt. Per bus zijn ze daarna naar het bureau op de Mathildelaan gebracht. Daar zijn ze verhoord. Ze zijn gearresteerd vanwege overtreding van de gemeentelijke regels rond samenscholing.

De politiewoordvoerster zei na de arrestaties dat er 'een bepaald sfeertje' hing. Wat de fans precies deden, laat de politie in het midden.