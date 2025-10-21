Frans en Mariska Bauer komen met tv-serie over ouder worden

Frans en Mariska Bauer komen met een televisieserie over ouder worden. Hoe ze met deze nieuwe levensfase om moeten gaan, ontdekken ze in de Spaanse zon. De serie 'Frans& Mariska, Stellen op de Proef' is vanaf 27 december te zien bij AVROTROS op NPO 1.

De kinderen vliegen straks uit en Frans vindt de balans in zijn carrière steeds belangrijker. Het nu nog drukke leven van het bekende stel uit Fijnaart zal daarom over een aantal jaar veranderen. In de nieuwe serie bereiden zij zich voor op deze nieuwe levensfase, meldt AVROTROS.

Bekende stellen op bezoek

Frans en Mariska gaan bijvoorbeeld ontdekken of overwinteren in Spanje iets voor ze is. Andere bekende stellen, onder wie John en Kees de Bever, komen langs om hen hierbij te helpen.

Het stel gaat naar de Spaanse costa's waar ze verschillende vakantiehuizen bezoeken. Daar ontmoeten ze anderen die daar overwinteren en bespreken ze 'belangrijke levensvragen uit deze nieuwe fase'.

Ruim twintig jaar geleden had de familie Bauer al een eigen realityserie: De Bauers. Hiermee wonnen ze in 2004 de Gouden Televizier-Ring. Vorig jaar waren ze vervolgens ook te zien op televisie met de reallifesoap 'De Bauers - 20 jaar later'. In de serie werd het gezin net als in de eerste serie gevolgd in het dagelijks leven.