Honderden mannen misbruikten meisje, cel geëist tegen drie klanten

Een destijds 15-jarig meisje uit Roosendaal is twee jaar lang tegen betaling misbruikt door drie- tot vierhonderd mannen. Ze was nog geen zestien toen ze in 2021 in deze wereld werd gedwongen. Haar werk betaalde goed: ze inde bedragen van 50 tot 3500 euro. Ze had echter niet in de gaten dat ze werd misbruikt door mensen die lak hadden aan haar leeftijd. Eerder stonden drie verdachten voor de rechter die als hoofdverdachte in deze mensenhandelzaak worden gezien. Dinsdag moesten drie klanten zich voor de rechtbank in Breda verantwoorden.

De officier van justitie verweet de klanten een markt in stand te houden die veel slachtoffers maakt. Ze bekritiseerde hun ‘laffe, leugenachtige en ontkennende’ houding en eiste tot vier maanden gevangenisstraf en 750 euro smartengeld. Grote mensenhandelzaak

De praktijken waarin het meisje verzeild raakte, kwamen eerder deze maand al ter sprake bij de rechtbank. Toen ging het om twee mannen en een vrouw, die in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) de hoofdverdachten zijn van deze grote mensenhandelzaak. Ze zouden dit meisje en nog twee andere hebben geronseld, klanten hebben geregeld en/of seks hebben gehad met een of meer van deze slachtoffers. Tegen hen werden gevangenisstraffen tot vier en een half jaar geëist. Deze dinsdag stonden drie mannen in het beklaagdenbankje omdat ze tegen betaling seks hadden met een van die drie minderjarigen. Een 39-jarige Rotterdammer zou het spits afbijten, maar tot frustratie van zijn advocate, de rechtbank en de officier van justitie was er sinds maandagavond taal noch teken van hem vernomen.

'Kind van zeventien'

Deze IT'er zou in augustus 2022 vijf keer seks hebben gehad met het ‘kind van zeventien’, zoals de officier benadrukte. Dat gebeurde in zijn penthouse in Rotterdam. Daarbij werd drank, cocaïne en lachgas gebruikt. Uit tikkies met de omschrijvingen ‘eten’ en ‘boodschappen’, bleek dat hij hiervoor in totaal 2260 euro heeft overgemaakt. Justitie wil hem vier maanden cel laten opleggen. De tweede verdachte kwam wel opdagen, maar beriep zich bij bijna alle vragen op zijn zwijgrecht. Deze 22-jarige Hagenaar had nog nooit van het meisje gehoord. En de car-date waarvoor hij betaald zou hebben, kon niet hebben plaatsgevonden, omdat hij toen geen auto had. Hij zou zijn telefoon, waarop tikkieverkeer met de toen 16-jarige puber werd gevonden, hebben uitgeleend aan een vriend. Diens vriendin mocht er niet achterkomen dat hij zich voor 150 en 200 euro had laten bevredigen in een auto in Den Haag. Deze verklaring strookte met die van het meisje. Tijdens verhoor zei ze de verdachte niet te kennen. Het OM vond de ontucht door de Haagse administrateur toch bewezen en eiste drie maanden. 'Betaald voor een ander'

Ook een 24-jarige stadgenoot zou zo lang de gevangenis in moeten. Deze boodschappenbezorger wordt ervan beschuldigd dat hij in de zomer van 2023 twee keer betaalde seks heeft gehad met het meisje, dat toen net zeventien was. Dit gebeurde in het huis van de oma en een broer van het meisje, in Roosendaal. De Hagenaar ontkende en beweerde de vergoeding (2x350 euro) te hebben betaald op verzoek van iemand die hij hiermee wilde helpen. Dat zei hij wel vaker te doen. Het OM vond het ongeloofwaardig.



De komende week verschijnen nog eens tien vermeende klanten voor de rechter. Deze dertien verdachten en de drie hoofdverdachten krijgen 11 december hun straf te horen. Een zeventiende klant is al veroordeeld tot een jaar en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstaf.