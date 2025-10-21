Opgepakte Napoli-supporter Fabio is verbolgen: 'Wilden een biertje drinken'

Fabio (50) is één van de Napoli-supporters die maandagavond in Eindhoven werd opgepakt. Tegenover het Italiaanse persbureau ANSA vertelt hij wat er in zijn ogen gebeurde. "We wilden alleen maar een biertje drinken in het centrum en werden door de politie weggestuurd zonder dat we iets hadden gedaan." Later werd Fabio opgepakt.

De politie meldde dat het gedrag van de groep van 230 Italiaanse supporters 'aanleiding gaf tot ongeregeldheden'. Volgens Fabio klopt dat in ieder geval niet voor hem en zijn mede-supporters.

Omsingeld door politie

"We kwamen met de auto de stad in en wilden een biertje gaan drinken, toen we een parkeerplaats opreden, werden we omsingeld door de politie. Ze fouilleerden ons en vroegen om ons identiteitsbewijs, zonder dat we iets hadden gedaan. Vervolgens hielden ze ons tegen en behandelden ze ons als echte criminelen", legt Fabio uit bij ANSA.

"En dat nadat we veel geld hadden uitgegeven aan tickets en reiskosten, die we niet terugkrijgen. Het ergste is echter dat we ons Napoli niet kunnen zien.” Dinsdagavond is Napoli in de Champions League de tegenstander van PSV.

Verhoord zonder advocaat

Waar hij dacht dat het bleef bij een fouillering, werden Fabio en 229 mede Napoli-supporters opgepakt en met bussen afgevoerd naar het politiebureau. "Toen het erop leek dat alles eindelijk voorbij was, hebben ze ons letterlijk naar een lokaal politiebureau gedeporteerd, waar we zónder aanwezigheid van een advocaat zijn ondervraagd."

Dinsdag in de loop van de ochtend werden alle supporters vrijgelaten. Ze hebben een gebiedsverbod voor de binnenstad gekregen en kunnen niet bij de wedstrijd aanwezig zijn.