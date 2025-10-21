Navigatie overslaan

Vrachtwagen kantelt en vernielt oorlogsmonument, bestuurder gewond

Vandaag om 13:22 • Aangepast vandaag om 14:01
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Een vrachtwagencombinatie is dinsdagmiddag gekanteld op de Grote Waardweg in Werkendam. Daarbij is een oorlogsmonument zwaar beschadigd geraakt. De chauffeur van de vrachtwagen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De vrachtwagen die tarwe vervoerde, reed per ongeluk de berm in, waarna het voertuig kantelde. De oplegger belandde op zijn zij. De weg werd volledig afgesloten. Zowel de vrachtwagen als het monument raakten zwaar beschadigd.

Het monument is in 2016 geplaatst op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog een Engelse bommenwerper neerstortte. Bij de crash in juni van 1944 kwamen twee bemanningsleden om het leven.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink

