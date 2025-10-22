Veel discussie over arbeidsmigranten, maar we kunnen niet zonder

Een derde van alle Brabanders vindt dat er te veel arbeidsmigranten in onze provincie zijn, maar tegelijk vinden we die arbeidsmigranten wel belangrijk om de economie sterk te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Volgens deskundige Bram Klouwen kan de economie nu eenmaal niet zonder arbeidsmigranten en verrichten ze werk dat Nederlanders niet graag doen.

Uit het onderzoek kwam eerder al naar voren dat vier op de tien Brabanders migratie een van de belangrijkste thema’s vindt voor de verkiezingen. Dat thema wordt gedomineerd door asiel, maar dat is maar een deel van de migranten die naar Brabant komen. Het overgrote deel bestaat uit arbeidsmigranten: mensen die hier komen om te werken in bijvoorbeeld de vleessector, de aspergeteelt of voor de techbedrijven.

Overlast ervaren

Uit het onderzoek van Kieskompas komt naar voren dat ongeveer een op de drie Brabanders vindt dat er te veel arbeidsmigranten in onze provincie zijn. Ook zegt ongeveer één op de vijf Brabanders dat ze persoonlijk overlast ervaren door arbeidsmigranten, uit de antwoorden wordt niet duidelijk waar die overlast precies in zit.

Toch vindt iets meer dan de helft van de Brabanders dat diezelfde arbeidsmigranten wel belangrijk zijn om de economie sterk te houden. Dat wordt ook bevestigd door de Sociaal Economische Raad (SER), die begin oktober in een rapport schreef dat arbeidsmigranten nodig zijn om enorme arbeidstekorten aan te pakken, bijvoorbeeld in de zorg en techsector.

Goedkope arbeid

Bram Klouwen van onderzoeksbureau Companen deed voor ongeveer tachtig gemeenten in Nederland onderzoek naar arbeidsmigranten. Hij zegt dat arbeidsmigranten vaak niet het meest aantrekkelijke werk doen. “Je zou dan kunnen kijken naar het vervangen van arbeiders door te innoveren bij bedrijven. Maar dat kost geld. Dan is goedkope arbeid op korte termijn soms aantrekkelijker.”

Volgens Klouwen kunnen we momenteel niet zonder arbeidsmigranten. Vanwege de vergrijzing zijn er minder mensen aan het werk, maar blijft er wel behoefte aan mensen die het werk doen. “Bij de huidige economische ontwikkeling krijg je gewoon arbeidsmigranten erbij”, zegt Klouwen.