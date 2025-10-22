Veel discussie over arbeidsmigranten, maar we kunnen niet zonder
Uit het onderzoek kwam eerder al naar voren dat vier op de tien Brabanders migratie een van de belangrijkste thema’s vindt voor de verkiezingen. Dat thema wordt gedomineerd door asiel, maar dat is maar een deel van de migranten die naar Brabant komen. Het overgrote deel bestaat uit arbeidsmigranten: mensen die hier komen om te werken in bijvoorbeeld de vleessector, de aspergeteelt of voor de techbedrijven.
Overlast ervaren
Uit het onderzoek van Kieskompas komt naar voren dat ongeveer een op de drie Brabanders vindt dat er te veel arbeidsmigranten in onze provincie zijn. Ook zegt ongeveer één op de vijf Brabanders dat ze persoonlijk overlast ervaren door arbeidsmigranten, uit de antwoorden wordt niet duidelijk waar die overlast precies in zit.
Toch vindt iets meer dan de helft van de Brabanders dat diezelfde arbeidsmigranten wel belangrijk zijn om de economie sterk te houden. Dat wordt ook bevestigd door de Sociaal Economische Raad (SER), die begin oktober in een rapport schreef dat arbeidsmigranten nodig zijn om enorme arbeidstekorten aan te pakken, bijvoorbeeld in de zorg en techsector.
Goedkope arbeid
Bram Klouwen van onderzoeksbureau Companen deed voor ongeveer tachtig gemeenten in Nederland onderzoek naar arbeidsmigranten. Hij zegt dat arbeidsmigranten vaak niet het meest aantrekkelijke werk doen. “Je zou dan kunnen kijken naar het vervangen van arbeiders door te innoveren bij bedrijven. Maar dat kost geld. Dan is goedkope arbeid op korte termijn soms aantrekkelijker.”
Volgens Klouwen kunnen we momenteel niet zonder arbeidsmigranten. Vanwege de vergrijzing zijn er minder mensen aan het werk, maar blijft er wel behoefte aan mensen die het werk doen. “Bij de huidige economische ontwikkeling krijg je gewoon arbeidsmigranten erbij”, zegt Klouwen.
Debat van het Zuiden
Op 25 oktober gaan de zeven grootste partijen uit de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2025 met elkaar in debat in Tilburg. Geert Wilders (PVV), Henri Bontenbal (CDA), Rob Jetten (D66), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Dilan Yesilgöz (VVD), Joost Eerdmans (JA21) en Jimmy Dijk (SP) debatteren over onderwerpen die de inwoners van het zuiden belangrijk vinden, zoals (arbeids)migratie.
Het ‘Debat van het Zuiden’ is op zaterdag 25 oktober vanaf halfacht 's avonds live te volgen via onder meer de website en app van Omroep Brabant.
Onduidelijkheid over aantallen
Het is heel moeilijk om duidelijkheid te krijgen over hoeveel arbeidsmigranten er precies in Brabant zijn. Wel zijn er landelijke cijfers. In 2023 kwamen er bijna honderdduizend arbeidsmigranten naar Nederland, inclusief gezinshereniging. Het is niet bekend hoeveel arbeidsmigranten er in totaal in Brabant zijn.
Het gaat bijvoorbeeld om seizoensarbeiders die naar Brabant komen voor de aardbeienoogst of het steken van asperges. Maar het kunnen ook kennismigranten zijn die voor ASML of andere techbedrijven werken. Of mensen die uit andere landen komen om hier in de slachthuizen te werken.
De cijfers zijn alleen niet compleet, omdat arbeidsmigranten zich lang niet altijd inschrijven in de gemeente waar ze wonen of werken. Dit speelt met name bij de seizoensarbeid. Gemeenten hebben daardoor maar amper zicht op hoeveel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in hun gemeente werken of wonen.