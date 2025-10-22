Gemeenten trekken aan de bel: ernst en diepte van armoede neemt toe

Armoede in Brabant lijkt enorm te zijn afgenomen als je kijkt naar de officiële cijfers, maar Brabantse gemeenten ervaren een hele andere werkelijkheid. Ze zien dat de armoede eerder is toegenomen en ernstiger is geworden. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs verschillende gemeenten. Ze willen dat de landelijke politiek in beweging komt om de armoede aan te pakken.

Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2023 waren bestaanszekerheid en de bestrijding van armoede twee van de belangrijkste verkiezingsthema’s. Er moest veel uit de kast worden getrokken om mensen met een kleine beurs uit de brand te helpen. In aanloop naar de aankomende verkiezingen wilde Omroep Brabant weten hoe gemeenten in onze provincie nu denken over het thema bestaanszekerheid. We deden een rondgang langs de Brabantse gemeenten waar de armoedeproblematiek het grootst is: Helmond, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Eindhoven en Den Bosch reageerden op de vragenlijst. Uit de reacties komt een duidelijk beeld naar voren: bestaanszekerheid blijft onder druk staan. Ernst en diepte

Eind vorig jaar werd door het CBS, Nibud en het Sociaal en Cultureel Planbureau de definitie van armoede veranderd. Daardoor wordt er nu nauwkeuriger gekeken naar geld dat mensen beschikbaar hebben om van te leven. Volgens de nieuwe definitie leefden in 2023 in heel Nederland ongeveer 540.000 mensen in armoede, volgens de oude berekeningen waren dat er 820.000. De vijf Brabantse gemeenten zien een lichte daling in de harde cijfers van armoede, maar de praktijk is weerbarstiger. “De diepte en ernst van de armoede lijkt wel toe te nemen. De aantallen kunnen afnemen, maar dat zegt niets over de ernst van iemands situatie”, geeft een woordvoerder van de gemeente Eindhoven aan. Verborgen armoede

De gemeenten zien dat er groepen mensen zijn die net boven de nieuwe armoedegrens leven, van wie de situatie vaak niet veel beter is dan die van inwoners die wel vallen onder de huidige definitie van armoede.

Dit soort weggeefkastjes met in dit geval gratis menstruatieproducten zie je steeds vaker (foto: Imke van de Laar).