Racisme rond duel met Kozakken Boys: Spakenburg doet nog geen aangifte

Voetbalclub SV Spakenburg heeft voorlopig besloten geen aangifte te doen naar aanleiding van het racisme-incident rond spits Ahmed El Azzouti. De speler werd zaterdag tijdens en na de uitwedstrijd tegen Kozakken Boys geconfronteerd met racistische uitlatingen van supporters van de Werkendamse club. Spakenburg wacht het onderzoek van de KNVB af voor het besluit wel of geen aangifte te doen.

"Nu het onderzoek van de KNVB nog bezig is, doen we geen mededeling", licht Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek toe. Volgens de voorzitter gaat het naar omstandigheden goed met El Azzouti. “Hij probeert het netjes van zich af te zetten en heeft gisteren zijn training weer hervat. Ik hoop dat hij weer de focus krijgt op het voetbal. Het is heel vervelend wat hem is overkomen. Hij is het aan het verwerken en de club staat achter hem.”

Burgemeester Egbert Lichtenberg van Altena, waar Werkendam onder valt, heeft inmiddels een gesprek gehad met de voorzitter van Kozakken Boys, Dick Hoogendoorn. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Verdere toelichting blijft uit: “Er wordt zorgvuldig aan feitenonderzoek gedaan door de voetbalclub. We hebben afgesproken dat we voor nu verder geen uitspraken doen.”

Uitgescholden

Volgens RTV Utrecht werd El Azzouti tijdens het duel zaterdag door fans van Kozakken Boys uitgescholden met termen als 'AZC weg ermee', 'kankermoslim' en 'kankermarokkaan'. Na afloop van de wedstrijd zou de situatie verder zijn geëscaleerd. Supporters zouden naar de spelersbus zijn gegaan, waar ze hem uitjoelden, uitscholden en met blikken bier gooiden. Richting El Azzouti werd zelfs een rookbom gegooid. Buiten het sportpark ontstond een vechtpartij.

El Azzouti speelde in 2019 nog voor Kozakken Boys. Afgelopen zaterdag was hij tweemaal trefzeker tegen zijn voormalige club. Spakenburg won de beladen wedstrijd met 1-2.