Racisme bij voetbalclub en arrestatie Napoli-fans: dit gebeurde er vandaag

Van voetbalclub Kozakken Boys die onder vuur ligt na slappe reactie op racisme tot 230 voetbalfans die zijn aangehouden. Dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Commissie Mijnals onder leiding van Humberto Tan bekritiseert de slappe reactie van voetbalclub Kozakken Boys op racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen SV Spakenburg. De club wordt verweten te doen 'alsof er niets aan de hand is'. De commissie pleit voor strengere maatregelen en wil dat de KNVB clubs kan bestraffen die niet genoeg ondernemen tegen dit soort incidenten. Burgemeester Egbert Lichtenberg gaat deze week in gesprek met de clubvoorzitter. Lees hier het hele verhaal:

De politie heeft 230 Napoli-supporters en 4 PSV-fans opgepakt in Eindhoven voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd PSV-Napoli. Alle aangehouden fans hebben een gebiedsverbod gekregen voor de binnenstad en mogen de wedstrijd niet bijwonen. Na verhoor zijn ze vrijgelaten met een boete. De arrestaties volgden na het negeren van politieverzoeken om de binnenstad te verlaten. Hier lees je meer over de situatie:

CZ Zorgkantoor weigert verpleeghuizen met lege bedden financieel te helpen. Directeur Caro Verlaan benadrukt dat er geen belastinggeld kan worden uitgegeven aan niet-geleverde zorg. Steeds meer verpleeghuizen kampen met leegstand en financiële problemen, waaronder zorginstelling Mijzo met 26 locaties in Midden- en West-Brabant. Check het hier:

Schaatsster Ju-Lin de Visser uit Werkendam kiest ervoor om voor Taiwan uit te komen in plaats van Nederland. De 24-jarige atlete, die als baby werd geadopteerd, hoopt zo meer internationale wedstrijden te kunnen rijden. Ze moet alles zelf regelen en betalen, maar heeft het er naar eigen zeggen 'allemaal voor over'. Lees haar verhaal hier: